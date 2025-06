Rekordowe inwestycje w sektorze energii w 2025 roku

Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że globalne inwestycje w sektorze energii sięgną w 2025 roku aż 3,3 biliona dolarów. Lwią część pochłoną projekty związane z czystą energią: OZE, rozbudową sieci i technologiami CCS. Jednak nie wszędzie dominuje zielona transformacja. Chiny i Indie planują nowe elektrownie węglowe o łącznej mocy 115 GW.

Nowa fala pomocy wojskowej dla Ukrainy

Ukraina otrzyma kolejne wsparcie militarne – aż siedem państw ogłosiło nowe pakiety pomocowe obejmujące m.in. drony, amunicję i systemy obrony powietrznej. Co więcej, niektóre kraje rozważają budowę zakładów zbrojeniowych przy udziale ukraińskich firm. Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow poinformował, że 2025 rok przyniesie największy do tej pory poziom wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. To wyraźny sygnał trwałego zaangażowania Zachodu w obronę Ukrainy.

