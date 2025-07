Czy prognozy znów nie nadążają za sytuacją na Wall Street?

Najbardziej „byczą” prognozę dla S&P 500 ma Chris Harvey, analityk Wells Fargo, spodziewający się, że indeks dojdzie na koniec roku do 7007 pkt. Nieco niższa jest prognoza Erica Johnstona z Cantor Fitzgerald, oczekującego 7000 pkt. Najbardziej „niedźwiedzią” prognozę przygotował natomiast Barry Bannister z firmy Stifel Nicolaus, który oczekuje, że S&P 500 będzie wynosił na koniec roku 5500 pkt.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że wielu strategów z Wall Street często publikuje podobne prognozy, przewidujące wzrost indeksu S&P 500 do 10 proc. do końca roku. Gdy okazują się one nietrafione, ma to zazwyczaj mały wpływ na reputację strategów. Takie prognozy mogą być jednak użyteczne dla inwestorów, gdyż są sygnałem, jak bardzo „byczo” lub „niedźwiedzio” nastawiony jest dany bank inwestycyjny.

– Zwykle gdy przyglądasz się dawnym prognozom rocznym, to się śmiejesz i zastanawiasz się, co sobie wtedy wyobrażałeś. Bardzo trudno byłoby jednak przejść do środowiska, w którym nikt takich prognoz nie publikuje. Owe projekcje są bowiem prostym sposobem na poznanie, jak jesteś „byczo” czy „niedźwiedzio” nastawiony – wskazuje Anthi Tsouvali, strateg UBS Global Wealth Management.

Sezon dobrze się zaczął

To, że S&P 500 wrócił do bicia rekordów i znalazł się już wyżej od mediany prognoz na koniec roku, wskazuje, że inwestorzy przestali się już bać wojen handlowych i nie uważają oni, że scenariusz zwolnienia szefa Rezerwy Federalnej przez Trumpa może zostać wdrożony.

– Rynki finansowe nie martwią się zbyt mocno ryzykiem związanym z cłami. Boeing, mogący być celem ceł odwetowych Unii Europejskiej, doświadczył przez ostatni miesiąc wzrostu kursu akcji o 15 proc. – zwraca uwagę Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Analitycy sugerują więc, że dużo ważniejsze znaczenie dla inwestorów będzie miał sezon wyników kwartalnych w USA. Do poniedziałkowego otwarcia sesji wyniki za II kwartał opublikowało jak dotąd około 12 proc. spółek z indeksu S&P 500. 83 proc. z nich pozytywnie zaskoczyło wysokością zysku na akcję, a taki sam odsetek firm miał przychody wyższe od prognoz. Firma FactSet szacuje więc, że zysk na akcję spółek z S&P 500 wzrósł o 5,6 proc. w II kwartale. Jeśli ta projekcja się sprawdzi, to będzie to najmniejszy wzrost tego wyniku od IV kwartału 2023 r. Spółki zaliczane do Wspaniałej Siódemki (czyli kluczowe amerykańskie giganty technologiczne) mają pochwalić się wzrostem zysku na akcję w II kwartale o 14,1 proc.