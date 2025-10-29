– Za nami najlepszy kwartał w historii pod względem liczby pozyskanych nowych klientów oraz liczby aktywnych inwestorów. Pod tym względem rekordowy był również październik, kiedy tylko w pierwszych dwudziestu siedmiu dniach miesiąca do grona naszych klientów dołączyło ponad 95 tys. osób. Jest to wynik szczególnie imponujący, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mimo znacznie większej skali działań promocyjnych zwiększyliśmy efektywność pozyskiwania nowych klientów. Jest to ważne, biorąc pod uwagę, iż mówimy o okresie, w którym na rynkach finansowych było względnie spokojnie. Dlatego jestem przekonany, że w czasach większej zmienności będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać potencjał naszej bazy klientów, co powinno przełożyć się na istotną poprawę wyników finansowych – komentuje Paweł Szejko, członek zarządu XTB.

Jak podano, zysk netto XTB w III kwartale sięgnął 53,2 proc., co oznacza spadek o prawie 74 proc. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 375,8 mln zł, czyli spadły o 21,1 proc. rok do roku. Liczba aktywnych klientów wzrosła do rekordowego poziomu 920 tys., a liczba klientów ogółem przekroczyła 2 mln w październiku. Wolumen obrotu na instrumentach CFD w III kwartale wzrósł o 28,6 proc. rok do roku– z 1,6 mln lotów do 2,09 mln lotów.

CFD oparte na towarach miały największy udział w przychodach (48,5 proc.), w tym w szczególności bazujące na notowaniach cen złota, gazu ziemnego oraz kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach opartych na amerykańskich US100 i US500 oraz indeks zmienności VIX. Ich udział w strukturze przychodów wyniósł 32,4 proc. (wobec 44,9 proc. rok wcześniej). Przychody na instrumentach CFD opartych na walutach stanowiły 10,8 proc. (wobec 14,6 proc. rok wcześniej), a najbardziej dochodowymi w tej klasie były CFD oparte na kryptowalutach: ethereum, bitcoin oraz ripple.