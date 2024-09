Od kiedy firma XTB poinformowała, że jesienią ogłosi nazwisko nowego ambasadora spółki, inwestorzy, akcjonariusze i obserwatorzy rynku prześcigali się w domysłach na temat tego, kto to faktycznie będzie. W końcu w przeszłości polski broker współpracował m.in. z tak znanymi postaciami, jak Jose Mourinho, Iker Casillas czy też Conor McGregor. Karty w końcu zostały odkryte. Nową twarzą XTB jest Zlatan Ibrahimović.

Reklama

Jak podkreśla XTB, Zlatan Ibrahimović to nie tylko ikona piłki nożnej, ale także postać doskonale odnajdująca się w mediach społecznościowych (jego profile śledzi ponad 120 mln osób) oraz w biznesie. Szwedzki sportowiec ma pokazać pełnię możliwości polskiej platformy inwestycyjnej. – Jest to kontynuacja naszej strategii marketingowej, w której łączymy świat sportu i finansów. Już wcześniej współpracowaliśmy z globalnymi gwiazdami, dlatego Zlatan Ibrahimović był idealnym kandydatem, by wynieść naszą komunikację marketingową na wyższy poziom. Jestem przekonany, że ta współpraca zwiększy rozpoznawalność XTB na kluczowych dla nas rynkach – mówi „Parkietowi” Omar Arnaout. Ibrahimović pojawi się już w jesiennej oraz kolejnych kampaniach marketingowych spółki.

– Umowy z Conorem McGregorem i Ikerem Casillasem wygasły. Efekty tej współpracy były imponujące, ale teraz w pełni koncentrujemy się na Zlatanie. Wierzymy, że tak jak robił to na boisku, pomoże wynieść markę XTB na wyższy poziom – mówi „Parkietowi” Arnaout.

Skoro znane jest już nazwisko nowego ambasadora, to oczy inwestorów skierują się w stronę oferty brokera? Ten zapowiedział bowiem, że w tym roku wprowadzi produkty emerytalne. Kiedy to się stanie?

– To prawdopodobnie jedno z pytań, które słyszymy ostatnio najczęściej. W ciągu najbliższych tygodni udostępnimy naszym klientom możliwość założenia konta IKE poprzez aplikację XTB. W momencie startu tego produktu będziemy już o nim szerzej opowiadać – mówi szef XTB. W przypadku IKZE inwestorzy będą musieli poczekać nieco dłużej.