Wysokie marże w zasięgu nielicznych giełdowych firm

Wskaźniki rentowności są jednym z kluczowych czynników świadczących o efektywności prowadzonego biznesu. Ponadprzeciętnie wysokie marże nie są jednak częstym zjawiskiem na warszawskim parkiecie.

Wąskie grono wysoko rentownych spółek

Z reguły ponadprzeciętnie wysokie marże uwarunkowane są posiadaniem swego rodzaju przewagi konkurencyjnej w postaci know-how, znanej marki albo dużej skali produkcji lub sprzedaży. Dlatego osiągane są z reguły w branżach związanych z szeroko pojętymi finansami i nowymi technologiami lub niszowym przemysłem nastawionym na innowacje – ale przy sprzyjających warunkach rynkowych możliwe są także w innych branżach. –Analizując spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które charakteryzują się ponadprzeciętną rentownością operacyjną (marża EBIT powyżej 20 proc.), można wysunąć kilka wniosków. Po pierwsze, w grupie około 40 takich spółek dominują podmioty z szeroko rozumianego sektora finansowego oraz IT. W sektorze finansowym przeważają banki, ale obecne są też firmy z rynku kapitałowego, sektora ubezpieczeniowego oraz zarządzania wierzytelnościami. W obszarze IT wyróżniają się zarówno producenci gier wideo, jak i integratorzy systemów oraz firmy specjalizujące się w e-commerce. Spółki przemysłowe, deweloperzy i dostawcy usług stanowią mniejszość – stwierdza Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny w Starfunds.

Foto: GG Parkiet

Jednocześnie zauważa, że w porównaniu z bardziej rozwiniętymi rynkami, takimi jak USA, na GPW brakuje firm z trwałymi przewagami konkurencyjnymi, pozwalającymi na długoterminowe utrzymanie ponadprzeciętnie wysokich marż. –Dominują raczej spółki, których wysokie marże mają charakter cykliczny, na przykład banki korzystające w ostatnich latach ze skokowego wzrostu stóp procentowych czy deweloperzy generujący ponadprzeciętne wyniki dzięki wzrostowi cen mieszkań – podkreśla.

Najbardziej rentowne biznesy

Pod względem osiąganych marż w ścisłej czołówce są producenci gier wideo. W ich przypadku trzeba się jednak liczyć z dużymi wahaniami wyników, co nie pozostaje bez wpływu na marże. Spore różnice dotyczą też samych przedstawicieli branży. Jak przyznają analitycy, o rentowności decyduje niski koszt dotarcia do klienta i rosnące znaczenie cyfrowej dystrybucji gier. Kluczem do zysków są jednak wysokie przychody,które w dużej mierze zależą od sukcesu sprzedaży kolejnych tytułów. Nie bez znaczenia jest model biznesu. W tej branży mamy producentów gier, lecz także spółki, których działalność polega na wydawaniu gier. Najwyższy poziom marży są w stanie generować spółki, które wydają we własnym zakresie produkowane przez siebie tytuły, gdyż nie muszą się dzielić przychodami z zewnętrznym wydawcą. Wydawcą tytułów z własnej grupy kapitałowej jest PlayWay, dzięki czemu jest jednym z liderów w branży pod względem osiąganej marży operacyjnej. Z kolei CD Projekt może się pochwalić względnie wysokim poziomem sprzedaży swoich flagowych tytułów „Wiedźmina” i „Cyberpunka”, zarabiając na sprzedaży kolejnych ich części i dodatków rozszerzających możliwości graczy. Jednocześnie jest w stanie poszerzać bazę potencjalnych graczy udostępniając swoje tytuły na nowych urządzeniach i platformach.