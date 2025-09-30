Wysokie marże w zasięgu nielicznych giełdowych firm

Aktualizacja: 30.09.2025 05:33 Publikacja: 30.09.2025 04:22
Foto: Adobestock
Wskaźniki rentowności są jednym z kluczowych czynników świadczących o efektywności prowadzonego biznesu. Ponadprzeciętnie wysokie marże nie są jednak częstym zjawiskiem na warszawskim parkiecie.
Z reguły ponadprzeciętnie wysokie marże uwarunkowane są posiadaniem swego rodzaju przewagi konkurencyjnej w postaci know-how, znanej marki albo dużej skali produkcji lub sprzedaży. Dlatego osiągane są z reguły w branżach związanych z szeroko pojętymi finansami i nowymi technologiami lub niszowym przemysłem nastawionym na innowacje – ale przy sprzyjających warunkach rynkowych możliwe są także w innych branżach. –Analizując spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które charakteryzują się ponadprzeciętną rentownością operacyjną (marża EBIT powyżej 20 proc.), można wysunąć kilka wniosków. Po pierwsze, w grupie około 40 takich spółek dominują podmioty z szeroko rozumianego sektora finansowego oraz IT. W sektorze finansowym przeważają banki, ale obecne są też firmy z rynku kapitałowego, sektora ubezpieczeniowego oraz zarządzania wierzytelnościami. W obszarze IT wyróżniają się zarówno producenci gier wideo, jak i integratorzy systemów oraz firmy specjalizujące się w e-commerce. Spółki przemysłowe, deweloperzy i dostawcy usług stanowią mniejszość – stwierdza Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny w Starfunds.
Foto: GG Parkiet
Jednocześnie zauważa, że w porównaniu z bardziej rozwiniętymi rynkami, takimi jak USA, na GPW brakuje firm z trwałymi przewagami konkurencyjnymi, pozwalającymi na długoterminowe utrzymanie ponadprzeciętnie wysokich marż. –Dominują raczej spółki, których wysokie marże mają charakter cykliczny, na przykład banki korzystające w ostatnich latach ze skokowego wzrostu stóp procentowych czy deweloperzy generujący ponadprzeciętne wyniki dzięki wzrostowi cen mieszkań – podkreśla.
Pod względem osiąganych marż w ścisłej czołówce są producenci gier wideo. W ich przypadku trzeba się jednak liczyć z dużymi wahaniami wyników, co nie pozostaje bez wpływu na marże. Spore różnice dotyczą też samych przedstawicieli branży. Jak przyznają analitycy, o rentowności decyduje niski koszt dotarcia do klienta i rosnące znaczenie cyfrowej dystrybucji gier. Kluczem do zysków są jednak wysokie przychody,które w dużej mierze zależą od sukcesu sprzedaży kolejnych tytułów. Nie bez znaczenia jest model biznesu. W tej branży mamy producentów gier, lecz także spółki, których działalność polega na wydawaniu gier. Najwyższy poziom marży są w stanie generować spółki, które wydają we własnym zakresie produkowane przez siebie tytuły, gdyż nie muszą się dzielić przychodami z zewnętrznym wydawcą. Wydawcą tytułów z własnej grupy kapitałowej jest PlayWay, dzięki czemu jest jednym z liderów w branży pod względem osiąganej marży operacyjnej. Z kolei CD Projekt może się pochwalić względnie wysokim poziomem sprzedaży swoich flagowych tytułów „Wiedźmina” i „Cyberpunka”, zarabiając na sprzedaży kolejnych ich części i dodatków rozszerzających możliwości graczy. Jednocześnie jest w stanie poszerzać bazę potencjalnych graczy udostępniając swoje tytuły na nowych urządzeniach i platformach.
Czytaj więcej
Mimo sprzyjającego otoczenia krajowe indeksy nie miały mocy do kontynuacji zeszłotygodniowego odb...
Rentownością operacyjną sięgającą nawet 50 proc. może się pochwalić Text, specjalizujący się w rozwiązaniach typu live chat dla biznesu. Wysokie marże to zasługa unikalnego modelu biznesowego spółki, który oparty jest na globalnym zasięgu sprzedaży. Na przestrzeni ostatnich kwartałów widać jednak ich systematyczny spadek z uwagi na kurczące się zyski, co może wskazywać, że dotychczasowy model wzrostu wyczerpuje się. Spółka mierzy się z wyzwaniami związanymi z działaniami konkurencji i szybkim rozwojem nowych rozwiązań opartych na AI. Nie pomagało także umocnienie złotego wobec dolara amerykańskiego. – Spółka zareagowała na trudniejsze otoczenie integracją swoich produktów w jedną platformę (TextApp) z większym wykorzystaniem AI. Dostrzegamy w tym pewną szansę, ale wydaje się, że ten projekt na razie będzie raczej obciążeniem przez koszty rozwoju/migracji, a na potencjalny sukces będzie trzeba poczekać – ocenia Andrzej Rembelski, analityk BM PKO BP. Jednocześnie zwraca uwagę, że choć biznes Text od wielu lat postrzegany jest jako model z niskimi barierami wejścia, to jednak spółka sprawnie utrzymuje się na powierzchni.
Wśród spółek z branży finansowej pod względem rentowności operacyjnej pozytywnie wyróżnia się biznes XTB. W ostatnich latach broker wszedł na dużo wyższy pułap zysków, korzystając ze wzrostu zmienności na rynkach w trakcie tzw. gorących okresów i rozbudowy bazy klientów. Do tego spółka mocno stawia na ekspansję na zagranicznych rynkach, co daje perspektywę dalszego dynamicznego wzrostu przychodów, ale jednocześnie wiąże się z ze wzrostem wydatków marketingowych. Co jednak istotne, dźwignia operacyjna spółki jest wysoka, gdyż firma zarabia na obrotach klientów, a jej przychody są silnie powiązane z wolumenem handlu, co przekłada się na wysokie zyski. Dlatego zdaniem analityków kluczem do utrzymania wysokich zysków w kolejnych latach będzie rosnący wolumen obrotów.
Jak zauważa Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w Santander BM, uzyskiwanie ponadprzeciętnie wysokich marż jest złożeniem kilku często współistniejących czynników. – Może być ona wynikiem posiadania przewagi konkurencyjnej, co często ma miejsce w branżach o wysokich barierach wejścia. Jako przykład przewagi konkurencyjnej wymienić należy m.in. posiadanie unikatowej, często innowacyjnej technologii. Jest to jednak cecha wybranych spółek, nie całych branż czy sektorów– wylicza. Kluczem do sukcesu jego zdaniem wydają się być dwa czynniki, które sprawdzają się zwłaszcza w warunkach podwyższonej inflacji, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. –Niskie koszty, wynikające czy to ze specyfiki danej branży, bądź efektywności operacyjnej, jak również dość niska elastyczność cenowa popytu, dzięki czemu spółka może w bezbolesny dla siebie sposób przerzucać koszty na końcowych odbiorców – wyjaśnia ekspert.
Przykładem mogą być spółki z szeroko rozumianej branży IT, przede wszystkim producenci wystandaryzowanego oprogramowania, gdzie koszt dotarcia do klienta jest niski. – Niebagatelna pozostaje tutaj skala samej sprzedaży i ekspansja zagraniczna. W przypadku GPW sztandarową branżą o wysokim poziomie marż są producenci gier, gdzie przede wszystkim na wysokość marż wpływa niski koszt dotarcia do klienta z uwagi na cyfrową dystrybucję. Istotnym czynnikiem różnicy pomiędzy poszczególnymi spółkami jest długość łańcucha wartości, czyli sposób dystrybucji gier. Tutaj zdecydowanie wygrywają firmy wydające samodzielnie kolejne tytuły. W przypadku producentów gier istotnym czynnikiem pozostaje marka budowana wydawanymi tytułami, przez co konsument jest mniej wrażliwy na czynnik cenowy – wskazuje Kamil Hajdamowicz. W dobrej sytuacji są także deweloperzy mieszkaniowi, którzy są w stanie utrzymać marże zysku operacyjnego na poziomie powyżej 20-30 proc., co jest poziomem nieosiągalnym dla większości branż. – Tutaj poza konieczną efektywnością kosztową czynnikiem sukcesu pozostaje niska elastyczność cenowa popytu. Deweloperzy w ostatnich latach mieli dość dużą swobodę w przerzucaniu cen końcowych na nabywców mieszkań, co przekładało się na marżowość biznesu – wyjaśnia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wskaźniki rentowności są jednym z kluczowych czynników świadczących o efektywności prowadzonego biznesu. Ponadprzeciętnie wysokie marże nie są jednak częstym zjawiskiem na warszawskim parkiecie.
– Słyszymy dużo ciepłych słów na temat Polski i siły naszej gospodarki. Inwestorzy doceniają spółki, a także ost...
Mimo sprzyjającego otoczenia krajowe indeksy nie miały mocy do kontynuacji zeszłotygodniowego odbicia.
Pod koniec III kwartału indeksy akcji na ogół notują przynajmniej ponad 10-proc. stopy zwrotu. Nieźle zarobić da...
Czerwono na GPW. WIG20 stracił w czwartek na wartości 1,1 proc. i tym samym zamknął notowania poniżej okrągłego...
W środę krajowy parkiet jest w ścisłej czołówce najmocniej przecenionych europejskich rynków akcji. O nastawieni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas