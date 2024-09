Rynek CFD daje zarobić, wyścig brokerów trwa w najlepsze

Na giełdach trwa festiwal wynikowy spółek. Swoimi osiągnięciami chwalą się też m.in. brokerzy działający na rynku CFD. W Polsce uwagę przyciąga oczywiście głównie XTB. Za granicą w ostatnich dniach poznaliśmy z kolei wyniki Saxo Banku. Są one o tyle ciekawe, że dotyczą firmy, która działa także na rynku polskim.

Reklama

Rynek CFD lepiej niż rok temu

Z danych przekazanych przez Saxo Bank wynika, że grupa w I półroczu osiągnęła 311 mln euro przychodów wobec 300 mln euro rok wcześniej. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 68 mln euro. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej było to 50 mln euro. Firma podtrzymała jednocześnie cele na ten rok, które mówią o zysku netto wynoszącym 114–134 mln euro.

Aktywa klientów na koniec czerwca wynosiły ponad 109 mld euro wobec 97 mld euro rok wcześniej. Z usług firmy korzystało na koniec czerwca już ponad 1,23 mln osób. Rok do roku ich liczba wzrosła o 5 proc. Ilu klientów Saxo Bank ma w Polsce, dokładnie nie wiadomo. Firma podaje jedynie, że ich liczba w ciągu ostatnich 12 miesięcy się podwoiła.

– Pozytywna dynamika w pierwszej połowie roku jest dowodem na to, że nasza strategia jest zgodna z oczekiwaniami inwestorów. Ponad 1,2 miliona klientów powierzyło Saxo już więcej niż 109,38 mld euro. Ciągle skupiamy się na ulepszaniu naszych platform inwestycyjnych, produktów i usług oraz oferowaniu bardzo konkurencyjnych cen, które umożliwiają naszej rosnącej bazie klientów lepsze wykorzystanie ich środków – wskazuje Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku. – W tych niepewnych czasach nadal w pełni koncentrujemy się na ułatwianiu dywersyfikacji, co sprawia, że inwestowanie staje się prostsze i atrakcyjniejsze. Dzięki temu inwestorzy mogą budować zbilansowane, dochodowe portfele oraz lepiej zarządzać ryzykiem. Dywersyfikacja to sprawdzony sposób na inwestowanie – a naszą rolą jest zapewnić narzędzia, szeroki wachlarz produktów i cenne wskazówki, które pomogą naszym klientom zyskać pewność siebie w zarządzaniu portfelami – dodaje.

Wyniki XTB i Saxo Banku

Publikacja wyników zaprezentowanych przez Saxo Bank jest pretekstem do tego, by porównać je z osiągnięciami polskiego lidera branży CFD, czyli firmy XTB. Ta w I półroczu miała prawie 218 mln euro przychodów, czym ustępuje Saxo Bankowi. Lepiej wypada za to na poziomie wyniku netto. Ten w przypadku XTB po I półroczu wyniósł 107,4 mln euro. Polska firma goni także Saxo, jeśli chodzi o liczbę klientów. Tych na koniec czerwca miała 1,11 mln. Wartość aktywów klientów sięgała z kolei 1,9 mld zł, czyli około 440 mln euro, czym polski broker znacznie ustępuje Saxo Bankowi. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku duńskiej instytucji istotna część biznesu związana jest z inwestorami instytucjonalnymi, którzy obracają większymi kwotami niż klienci indywidualni. Dość powiedzieć, że klienci instytucjonalni w Saxo Banku w I półroczu odpowiadali za ponad 30 proc. przychodów grupy.