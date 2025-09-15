Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego zakup akcji przez Elona Muska jest nietypowy dla prezesa firmy?

W jaki sposób zakup akcji przez Muska wpłynął na wartość akcji Tesli?

Jak polityczne zaangażowanie Muska wpłynęło na wyniki finansowe Tesli?

Jakie nowe cele musi osiągnąć Tesla, aby Musk uzyskał nowe opcje na akcje?

CNN informuje, że inwestorzy Tesli odebrali transakcję Muska jako wyraz zaufania do spółki i potwierdzenie, że Musk pozostanie w Tesli. Wiadomość ta podbiła kurs akcji Tesli o 7 proc. na początku poniedziałkowej sesji na Wall Street.

Dan Ives, analityk technologiczny z Wedbush Securities i jeden z największych entuzjastów Tesli na Wall Street, powiedział CNN, że zakup akcji to „ogromny dowód zaufania ze strony Muska”, który został odebrany z entuzjazmem na giełdzie. „To pozytywny sygnał po bardzo burzliwym roku dla Muska i akcjonariuszy Tesli” – dodał analityk.

Elon Musk jest bogatszy o prawie 9 mld dolarów

To, że Elon Musk mógł wydać 1 miliard dolarów na akcje, jest kolejnym dowodem na jego olbrzymie bogactwo. Co więcej, wzrost wartości akcji w poniedziałkowym handlu dodał około 8,6 miliarda dolarów do jego majątku netto – znacznie więcej niż wyniósł koszt zakupu.