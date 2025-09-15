Aktualizacja: 15.09.2025 18:50 Publikacja: 15.09.2025 17:57
Elon Musk kupił akcje Tesli o wartości 1 miliarda dolarów
CNN informuje, że inwestorzy Tesli odebrali transakcję Muska jako wyraz zaufania do spółki i potwierdzenie, że Musk pozostanie w Tesli. Wiadomość ta podbiła kurs akcji Tesli o 7 proc. na początku poniedziałkowej sesji na Wall Street.
Dan Ives, analityk technologiczny z Wedbush Securities i jeden z największych entuzjastów Tesli na Wall Street, powiedział CNN, że zakup akcji to „ogromny dowód zaufania ze strony Muska”, który został odebrany z entuzjazmem na giełdzie. „To pozytywny sygnał po bardzo burzliwym roku dla Muska i akcjonariuszy Tesli” – dodał analityk.
To, że Elon Musk mógł wydać 1 miliard dolarów na akcje, jest kolejnym dowodem na jego olbrzymie bogactwo. Co więcej, wzrost wartości akcji w poniedziałkowym handlu dodał około 8,6 miliarda dolarów do jego majątku netto – znacznie więcej niż wyniósł koszt zakupu.
Akcje Tesli niemal podwoiły swoją wartość po wyborach prezydenckich w USA, gdy inwestorzy obstawiali, że bliskie relacje Muska z nowo wybranym prezydentem Donaldem Trumpem poprawią perspektywy finansowe spółki, szczególnie w zakresie rozwoju samochodów autonomicznych i robotaksówek.
Jednak po osiągnięciu rekordowych poziomów w połowie grudnia kurs zaczął gwałtownie spadać. W kwietniu akcje straciły wszystkie powyborcze zyski – przypomina CNN.
Kiedy Musk zaangażował się w kierowanie Departamentem Efektywności Rządowej w administracji Trumpa, firma zaczęła spotykać się z ostrą krytyką ze strony przeciwników Trumpa i jego polityki. Tesla odnotowała największe w historii spadki sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale, a zyski runęły wraz z nimi.
Poza politycznym ostracyzmem, który szkodził sprzedaży, firma mierzy się także z rosnącą konkurencją ze strony innych producentów aut elektrycznych, szczególnie w Chinach. Chiński koncern BYD ma wkrótce wyprzedzić Teslę jako największego producenta EV na świecie, mimo że jego auta nie są sprzedawane w USA.
Tesla i inni producenci samochodów muszą się też liczyć z końcem ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów dla amerykańskich nabywców EV – nastąpi to z końcem tego miesiąca. Oczekuje się, że poprawi to sprzedaż Tesli w III kwartale, ale później firma prawdopodobnie odnotuje gwałtowny spadek.
Musk ostatecznie rozstał się z Trumpem, rezygnując ze swojej roli w administracji i wracając do zarządzania Teslą.
Akcje Tesli odbiły z tegorocznych minimów. Musk i jego zwolennicy na Wall Street podkreślają, że przyszła wartość firmy jest związana z technologią autonomicznej jazdy i robotaksówkami. Jeśli poniedziałkowe wzrosty się utrzymają, kurs będzie na plusie w skali roku, choć znacznie w tyle za szerokim rynkiem.
W zeszłym tygodniu Tesla zaproponowała nowy pakiet wynagrodzeń dla Muska, który mógłby mu przyznać dodatkowe opcje na akcje warte nawet 1 bilion dolarów, jeśli firma osiągnie określone cele sprzedażowe i wyceny.
Jednak Musk nie dostanie dodatkowych akcji ani dochodów z Tesli, dopóki kurs nie wzrośnie o ponad 50 proc., podnosząc kapitalizację rynkową do 2 bilionów dolarów. Obecnie firma jest wyceniana na 1,3 biliona. W zeszłym tygodniu akcje Tesli wzrosły o 13 proc. po ujawnieniu planu wynagrodzeń.
Poniedziałkowy zakup przyniósł Muskowi dodatkowe 2,6 miliona akcji Tesli. Jednak jego udział w spółce wzrósł tylko nieznacznie – jego posiadanie zwiększyło się o mniej niż 1 proc. – przypomina CNN.
Musk kupował pakiety akcji Tesli na rynku już wcześniej, ale większość pochodziła z realizacji opcji przyznanych mu w ramach wynagrodzenia. Obecnie posiada 413 milionów akcji Tesli, co stanowi 12,8 proc. spółki.
Elon Musk zapowiedział, że chce kontrolować co najmniej 25 proc. Tesli. Zagroził, że jeśli nie uzyska większego wpływu na firmę, przeniesie część swoich projektów AI z Tesli do spółki xAI.
