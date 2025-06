Czwartkowy spadek kapitalizacji Tesli był największy w historii tej spółki. Jej wartość rynkowa spadła do 916 mld dol. Majątek Muska zmniejszył się natomiast o 33,9 mld dol., do 334,5 mld dol.

Reklama

Inwestorzy reagowali w ten sposób na ostry spór pomiędzy Muskiem, a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaczął się od tego, że Musk krytykował ustawę podatkowo-wydatkową Trumpa, wskazując, że mocno przyczyni się ona do wzrostu długu publicznego. Zapowiadał, że doprowadzi do tego, iż kongresmeni i senatorzy, którzy zagłosują za ustawą, nie zostaną wybrani w przyszłorocznych wyborach uzupełniających do Kongresu.

„Elon i ja mieliśmy świetne relacje. Nie wiem, czy nadal będziemy je mieć” – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym w czwartek. Wcześniej napisał w sieci Truth Social, że Musk chciał utrzymania przepisów zmuszających „wszystkich do kupowania samochodów elektrycznych, których nikt inny nie chciał”.

„Bez mnie Trump przegrałby wybory, Demokraci kontrolowaliby Izbę Reprezentantów, a Republikanie mieliby przewagę 51-49 w Senacie” – napisał Musk na platformie X. Poparł również sugestię impeachmentu prezydenta. Trump zasugerował natomiast wstrzymanie kontraktów rządowych dla spółek Muska w ramach „oszczędności budżetowych”. W reakcji na taką sugestię Musk zagroził, że wycofa z eksploatacji pojazd kosmiczny Dragon, który NASA wykorzystuje do dostarczania zaopatrzenia oraz transportu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Później wycofał się z tej groźby.