Donald Trump rozmawiał z Xi Jinpingiem. Chiny: Inicjatywa prezydenta USA

Celna wojna USA - Chiny

Stany Zjednoczone oskarżają Chiny o nieeksportowanie kluczowych minerałów, a chiński rząd sprzeciwia się ograniczeniu przez Amerykę sprzedaży zaawansowanych chipów i dostępu do wiz studenckich.

W kwietniu Trump podniósł taryfy celne na import z Chin do 145 proc. jednocześnie tymczasowo obniżając cła na większość innych krajów do 10 proc. Pekin w odwecie podniósł taryfy celne na towary amerykańskie do 125 proc. .

Następnie Trump obniżył cła na towary chińskie na 90 dni do 30 proc., aby umożliwić rozmowy. Chiny również obniżyły swoje podatki na towary amerykańskie ze 125 proc. do 10 proc. Te zmiany spowodowały gwałtowne wahania na rynkach światowych i zagrażają handlowi między tymi dwoma krajami.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent zasugerował, że tylko rozmowa między Trumpem a Xi może rozwiązać te różnice, aby rozmowy mogły zostać wznowione na poważnie. Jednak podstawowe napięcie między tymi dwoma krajami może nadal trwać.