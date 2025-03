Boris Kudlička będzie nowym dyrektorem Opery Narodowej

Premiery Mariusza Trelińskiego, Marka Weissa i Barbary Wysockiej

Boris Kudlička przedstawił program działania Opery Narodowej na lata 2025-2030. Jest to program kontynuacji, ale także pewnych znaczących zmian. Umieszczone w tym programie premiery następnego sezonu zostały oczywiście zaplanowane lub wręcz już realizowane. To m. in. prapremiera opery o Warszawie „Najlepsze miasto świata” Cezarego Duchnowskiego w reż. Barbary Wiśniewskiej, „Kobieta bez cienia” Richarda Straussa w reż. Mariusza Trelińskiego (premiera tej inscenizacji odbyła się w 2024 roku w Operze w Lyonie), „Falstaff” Verdiego w reż. Marka Weissa, pozyskana z Semperoper w Dreźnie inscenizacja „Romeo i Julii” Gounoda w reż. Barbary Wysockiej czy balet „Łowca androidów” Przemysława Zycha w choreografii Roberta Bondary.

Kobieta bez cienia, reż. Mariusz Treliński „Kobieta bez cienia” w reżyserii Mariusza Trelińskiego w Operze w Lyonie Foto: Bertrand Stofleth

Ciekawie zapowiada się system zarządzania Operą Narodową. Wzmocnieniu ma ulec pozycja dyrektora muzycznego, który będzie zastępcą dyrektora naczelnego (kandydata na to stanowisko Boris Kudlička jeszcze nie podał), a także decydującego o obsadach dyrektora ds. castingu. Obecnie taką funkcję pełni tu wybitna śpiewaczka i pedagog Izabela Kłosińska. Boris Kudlička chce też kontynuować współpracę z dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego, Krzysztofem Pastorem.

Waldemar Dąbrowski ma przewodniczyć Radzie Powierniczej

Nowy dyrektor chce ponadto, by powstała Rada Powiernicza Opery Narodowej, której członkami byliby uznani eksperci w zarządzaniu i biznesie, doradztwa i prawa autorskiego, muzyki oraz mediów. W wielu krajach tego typu rady działają przy wielkich teatrach operowych, niekiedy to one mają głos znaczący w wyborze kandydata na dyrektora teatru. Funkcję przewodniczącego Rady Powierniczej Boris Kudlička chciałby powierzyć Waldemarowi Dąbrowskiemu.

W skład komisji konkursowej, która zadecydowała o wyborze Borisa Kudlički wchodzili: Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Joanna Wnuk-Nazarowa, Tomasz Konieczny, Maja Meissner, Paweł Orski (wskazany przez Radę ds. Instytucji Artystycznych MKiDN), oraz przedstawiciele organizacji związkowych: Wojciech Ślęzak i Justyna Rogozińska-Czeżyk.