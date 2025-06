Opera Bałtycka jest waszym głównym partnerem. A inne teatry? Chcą współpracować, czy traktują Baltic Opera Festival jako rywala?

Jeśli ten festiwal się utrzyma, a wierzę, że tak będzie, stanie się on w przyszłości bardzo atrakcyjnym partnerem. Musi być jednak spełnionych kilka warunków, przede wszystkim – co w Polsce rzadkie – trzeba umawiać się jak najwcześniej. To zresztą już zaczyna się dziać. Mam deklarację o współpracy w kwestii ewentualnych koprodukcji od dyrektora Borisa Kudlički i od dyrektorki Opery Wrocławskiej Agnieszki Franków-Żelazny. Mam nadzieję na wspólne działania z teatrami z innych krajów. Za rok chcemy doprowadzić do współpracy z Operą Królewską w Kopenhadze. Nasz festiwal może być atrakcyjny dla teatrów z krajów nadbałtyckich, już zresztą podjęliśmy rozmowy z instytucjami litewskimi, są opery w Rydze, w Oslo, do których zamierzamy dotrzeć, no i oczywiście teatry niemieckie. Mam nadzieję, że w taką możliwość uwierzą polskie teatry.

A kiedy Tomasz Konieczny zaśpiewa na Baltic Opera Festival?

Moje zobowiązania z Festiwalem Wagnerowskim w Bayreuth, który terminowo koliduje z naszym, kończą się w tym roku i nie jestem zbytnio zainteresowany ich przedłużeniem, bo Bayreuth też ma swoje problemy. Będę zatem miał więcej czasu, żeby zająć się programowaniem naszej imprezy i oczywiście chciałbym wystąpić w Operze Leśnej. Jest plan, by stało się to za rok, ale tytułu spektaklu jeszcze nie zdradzę. Na razie cieszę się, że w tegorocznej „Salome” mamy obsadę na najwyższym światowym poziomie, a całość poprowadzi doświadczony Lothar Zagrosek, który znakomicie zna się na muzyce Straussa. Do dyspozycji będzie zaś miał Sinfonię Varsovia. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się osiągnąć z nią jeszcze więcej.

Dobre festiwale mają swoje orkiestry festiwalowe.

Będziemy do tego dążyć, ale nie jest to łatwe z paru powodów. Opera Leśna jest dostępna dla nas krótko, bo przez całe lato organizowane są w niej różne wydarzenia. Mamy co wieczór widownię większą od wielu festiwali na świecie, więc i z powodów frekwencyjnych nie bardzo można zbyt długo eksploatować naszych produkcji. Chcieliśmy w tym roku zagrać więcej spektakli, nie mamy jednak na to pieniędzy. Do pełnego obrazu dodajmy ograniczone możliwości techniczne, jeśli chodzi o zmiany dekoracji w Operze Leśnej, zatem nie wszyscy muzycy mają ochotę angażować się w orkiestrę, która zagra dwa, trzy spektakle. Szukamy jednak rozwiązań i różnych partnerów, bo miejsce jest absolutnie wyjątkowe i operze dedykowane. W nowojorskiej Metropolitan i innych teatrach trzeba byłoby bardzo się napracować, żeby osiągnąć klimat zbliżony do tego, co daje Opera Leśna, od powiewów wiatru i urody lasu do niepowtarzalnego brzmienia orkiestry.