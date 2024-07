Baltic Opera Festival. W Sopocie las znowu zaśpiewa

– Chcieliśmy pokazać tę bajkę w Operze Leśnej, to idealna dla niej sceneria. Przed II wojną światową ta opera Humperdincka była tu bardzo często grywana – mówi Tomasz Konieczny. – Zabrakło jednak pieniędzy, a poza tym warunki techniczne nie pozwalają na prezentowanie tu różnych spektakli dzień po dniu. Podejmiemy ryzyko z „Latającym Holendrem” i „Turandot”, i jest to ogromny wysiłek. Wierzę, że się uda.

Niekiedy można jednak odnieść wrażenie, że Baltic Opera Festival jest znacznie lepiej postrzegany i ceniony za granicą niż w kraju. Do przyjazdu do Sopotu specjalnymi spotami zachęcają dyrektorzy największych teatrów: Metropolitan Opera, wiedeńskiej Staatsoper czy Opernhausu w Zurychu. O tym, co będzie się działo w Operze Leśnej, piszą niemieckie i austriackie media, powstają w tych krajach audycje radiowe i telewizyjne. To zasługa mocnej pozycji Tomasza Koniecznego w operowym świecie. On sam zresztą przy okazji zagranicznych występów również promuje festiwal.

Na szczęście władze Sopotu rozumieją, że Baltic Opera Festival jest dla miasta szczególną wartością. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem, którego nie trzeba było przekonywać do współudziału, okazała się w tym roku prywatna stocznia w Crist SA w Gdyni.

Najpoważniejszy obecnie polski gracz w światowym przemyśle stoczniowym udostępni festiwalowi jedną ze swoich hal. Właściciele zgodzili się wyprowadzić z niej na pewien czas trwającą tam produkcję, by można było stworzyć estradę oraz miejsca dla publiczności. Tu właśnie odbędzie się 25 lipca koncert „Solidarity&Freedom”.