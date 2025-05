Kobieta czy mężczyzna

To spiętrzenie sytuacyjnych nieporozumień dawało wielu reżyserom okazję do wykreowania szalonej, erotycznej zabawy. Krzysztof Warlikowski zdecydowanie jednak ten pomysł odrzucił. Zrezygnował też przede wszystkim z historycznego kostiumu. Piękna i bogata Marszałkowa, wokół której na jej dworze krążą krawcy, fryzjerzy, artyści, ale też ludzie pragnący wyłudzić finansowe wsparcie czy intryganci szukający tematów do plotek, stała się w tym spektaklu współczesną celebrytką. Ona sama dba o to, by jej życie toczyło się przed kamerami, bo dzięki temu wszystko, co jej dotyczy, powielają potem media.

Krzysztofa Warlikowskiego nie interesuje stworzenie kolejnej pikantnej komedii dla mieszczańskiej publiczności jak w czasach Richarda Straussa. W „Kawalerze z różą” dostrzegł aktualną dziś opowieść o życiu w zgodzie z sobą i odkrywaniu własnej, prawdziwej tożsamości.

Podczas orkiestrowego wstępu do paryskiej inscenizacji widz ogląda film, a na nim intymną scenę między dwiema kobietami – Marszałkową i drugą, młodszą, która za chwilę wraz z brzaskiem dnia będzie musiała stać się Oktawianem. Wszystko, co wydarzy się potem, nie zatraci zgodnie z librettem komediowego charakteru, choć w ujęciu Warlikowskiego żart bywa czasem przyciężkawy.

Oktawian zaś w tym spektaklu aktywnie uczestniczy w kolejnych zdarzeniach czasem wręcz je prowokuje, ale najwięcej mówi o nim/o niej moment, gdy szykuje się na nocną schadzkę z Ochsem. Na oczach widzów zdejmuje męski strój i zakłada kobiecą bieliznę, suknię i buty na obcasach. Towarzyszą mu tancerka i tancerz, oboje wrodzy wobec siebie, mocno akcentujący swoją płciowość. A Oktawian, choć przestał już być mężczyzną, nadal nie jest sobą.

Czy warto wierzyć w siłę miłości

Jest jednak w opowieści Krzysztofa Warlikowskiego szczęśliwy finał i rzadki w jego spektaklach ton optymistyczny. Paryski spektakl każe widzom wierzyć w siłę prawdziwej miłości, czego doświadczy Oktawian dzięki Sophie. Trzeba tylko nie wstydzić się i nie bać się tego, kim jest się naprawdę. A wszystko to polski reżyser przedstawił z rzadko spotykaną u niego czułością oraz liryzmem, który podpowiada zresztą muzyka Richarda Straussa.