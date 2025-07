Odrzucenie to zaskakujący temat na letni festiwal w kurorcie

Była to też, co rzadkość, „Pasja” inscenizowana. Reżyserka Barbara Wiśniewska zadbała jednak o to, by najważniejsza pozostała muzyka i tekst ewangelii. Dodała jedynie kilka sugestywnych symboli, postać współczesnej matki i syna oraz odrzuconego wędrowca szukającego schronienia w lesie. Niepotrzebne były konkretne odniesienia do współczesności, wystarczyło przypomnienie, że Chrystus też został odrzucony i że Maria była troskliwą, cierpiącą matką.

Herod pożądający Salome

Odniesienia do rzeczywistości miała też „Salome” Richarda Straussa, bo miejsce akcji – taras z ogrodem pałacu Heroda – otoczone było barykadą i zasiekami rozdzielającymi protestujących domagających się uwolnienia proroka Jochanaana oraz żołnierzy żydowskich żądających, by go ukarać.

Tych współczesnych obrazów reżyser Romuald Wicza-Pokojski nie rozwinął, a spektakl rozpoczął się dość niemrawo. Jego napięcie rosło jednak aż do dobrze rozegranego finału, w którym podarowana Salome głowa Jochanaana nie raziła teatralną sztucznością.

Baltic Opera Festival, Salome Jennifer Halloway jako Salome w Operze leśnej na Baltic Opera Festival Foto: Krzysztof Mystkowski

Nie został natomiast w pełni wykorzystany ciekawy pomysł, by w tańcu siedmiu zasłon pokazać narastające aż do ekstazy pożądanie Heroda. Byłoby to możliwe, bo wielkiej klasy tenor Gerhard Siegel w całym spektaklu sportretował Heroda jako postać wieloznaczną, na przemian śmieszną i tragiczną.