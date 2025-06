Oasis to brytyjski zespół z lat 90, który na zawsze zapisał się w historii muzyki. Grupa młodych chłopaków z Manchesteru, na której czele stali wyszczekani bracia Liam i Noel Gallagher w rekordowym tempie wzniosła się na szczyty list przebojów w 1994 r, po wydaniu pierwszego albumu „Definitely Maybe”. Ich intensywna kariera zakończyła się w 2009 r., kiedy kłótnia Liama i Noela podczas festiwalu Rock En Seine doprowadziła do rozpadu Oasis. A przynajmniej tak się wtedy wydawało.

Jednak w zeszłym roku bracia ogłosili swój wielki powrót – trasę koncertową, która zacznie się 4 lipca koncertem na Pricipality Stadium w Cardiff.

Oasis – Bardzo brytyjska muzyka

Szczyt sławy zespołu przypadł na 1995, kiedy to nagłówki brytyjskich gazet donosiły o wielkiej wojnie o britpop. Britpop był rodzajem rocka, który skupiał się na brytyjskim aspekcie muzyki – zespoły nawiązywały do dawnych gwiazd takich jak T. Rex, The Kinks, David Bowie czy, jak często w przypadku Oasis, The Beatles. Britpopowe piosenki mówiły o codzienności życia w Zjednoczonym Królestwie, a symbolem tego ruchu muzycznego stała się gitara Noela w kolorach flagi brytyjskiej.

Rywalizacja popowa i konflikt klasowy

Dosyć szybko okazało się, które zespoły zyskały największą popularność: Blur i Oasis. Chociaż muzyka obu zespołów mocno się różniła – piosenki Blur często satyryzowały współczesną rzeczywistość, a Oasis preferowali bardziej uniwersalne rockowe ballady – szybko zaczęli ze sobą rywalizować. W końcu Blur był z Londynu, bogatszego południa, a Oasis z Manchesteru, czyli biedniejszej północy. Na całość nakładały się wszechobecny w Wielkiej Brytanii konflikt klasowy, bo Damon Albarn z Blur pochodził z intelektualnej rodziny artystycznej, a Noel i Liam Gallagherowie z rodziny Irlandzkich imigrantów.