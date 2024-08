Założona w 1991 roku grupa stała się główną gwiazdą odrodzenia anglosaskiej muzyki nazwanego britpopem, w nawiązaniu do „The Beatles”. Zyskała sławę dzięki hitom „Wonderwall”, „Don't Look Back In Anger” i „Stop Crying Your Heart Out”.

Kalendarz występów Oasis w 2025 r.

Stadion Cardiff Princeity – 4, 5 lipca

Manchester Heaton Park – 11, 12, 19, 20 lipca

Stadion Wembley w Londynie – 25 i 26 lipca oraz 2 i 3 sierpnia

Stadion Scottish Gas Murrayfield w Edynburgu – 8 i 9 sierpnia

Dublin Croke Park – 16 I 17 sierpnia

Sprzedaż biletów rozpocznie się 31 sierpnia o godzinie 9:00.