Justin Timberlake i Alanis Morissette - światowe gwiazdy w Warszawie

Alanis Morissette teraz czuje się lepiej

Popularność Alanis Morissette nie kończy się na albumie „Jagged Little Pill”, nagrodzonym siedmioma Grammy. Na jej ostatnią trasę „Triple Moon Tour” latem 2024 r. w Ameryce Północnej sprzedało się ponad 600 tysięcy biletów. Słynie ze specjalnego kontaktu z fanami. Uruchomiła „Conversation with Alanis Morissette”, comiesięczny podcast, w którym rozmawia z uznanymi liderami, autorami, lekarzami, nauczycielami i terapeutami, omawiając szeroką gamę tematów psychospołecznych, od duchowości po rozwój osobisty i sztukę.

- Zaskakuję samą siebie, bo czuję się teraz zdecydowanie lepiej, niż wtedy, gdy miałam 19 lat – mówiła w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. - Nauczyłam się walczyć ze stresem. Mniej się denerwuję, a może łatwiej radzę sobie ze złymi emocjami. Nie zadręczam się bez sensu, tylko działam, rozwiązuję problemy. Pomaga mi sport. A kiedy piszę, formułuję myśli w prostszy sposób, żeby lepiej rozumiano moje intencje. Nauczyłam się też szczerości w relacjach z najbliższymi – mężem i rodziną, a także z przyjaciółmi. To bardzo pomaga.

Zaskoczyła mnie fala krytyki po moim największym sukcesie, czyli albumie „Jagged Little Pill". Najtrudniejsze było nie ulec jej i pozostać sobą, a także nie nagrać drugiej takiej samej płyty, bo to zatrzymałoby mój rozwój. Od tamtego czasu nie czytam recenzji i komentarzy na swój temat. To moja strategia przetrwania. Wolę polegać na opiniach przyjaciół lub współpracowników.

Alanis również zaproponuje ponad 20 piosenek. Na koniec powinien zabrzmieć hit „Thank U".