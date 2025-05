Organizatorzy czeskiego festiwalu ogłosili ponad 180 wykonawców, którzy zagrają na dziesięciu scenach. To gwiazdy, poczynając, od największych we współczesnym rocku – po artystów alternatywnych, metalowych, elektronicznych, punkowych i indie popowych.

Obsada głównej sceny w tym roku będzie mocna. To Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong, powracający w doskonałej formie Slipknot, legenda punk rocka Sex Pistols z Frankiem Carterem jako wokalistą, klasycy metalu Avenged Sevenfold i największa legenda – Guns N’ Roses, którzy zamkną festiwal specjalnym koncertem w niedzielę 15 czerwca.

Gunsi wracają, Lydon kontestuje

Gunsi rozpoczęli 1 maja nowe światowe tournée pod nazwą „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. Na początku zagrali w Korei Południowej, zaplanowali koncerty w Tajwanie, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Emiratach Arabskich i Turcji.

W czerwcu pojawią się w Europie. Towarzyszyć im mają Rival Sons, Public Enemy i Sex Pistols. Grają swoje największe hity oraz covery Velvet Revolver, Boba Dylana, Jimmy’ego Webba. Patriotyzm każe przypomnieć, że grupa zagra w Polsce na PGE Narodowym w Warszawie – 12 lipca.