- Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. - poinformował Citi Handlowy.

Towarzystwo funduszy, należące niegdyś do Getin Noble Banku, trafi w ręce banku powstałego w wyniku jego przymusowej restrukturyzacji.

Do VeloBanku przechodzą też pracownicy Citi Handlowego

- Połączone doświadczenie obu instytucji będzie fundamentem do rozwoju innowacyjnej oferty i dalszego podnoszenia jakości obsługi klienta - zapewnił VeloBank w komunikacie.

- Nasza bankowość detaliczna z kolei zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów. Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku Citi Handlowego.

Czytaj więcej Banki Ranking satysfakcji klientów banków. Wyłonił się nowy lider Polacy są dosyć zadowoleni z usług swoich banków, wystawiając ogólną ocenę 75 pkt na 100 pkt możl...

Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.