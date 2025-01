Czytaj więcej Banki Szymon Midera, prezes PKO BP: "wychodzimy ze strefy komfortu" O zarzutach dla wcześniejszych władz PKO BP. O tym, jak rozwiązać problem kredytów frankowych i dlaczego nie boi się pozwów za WIBOR. O tym, czy bank będzie partnerem Allegro i dlaczego już dziś zaprasza wszystkich przedsiębiorców - mówi Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego.

Czy banki walczą o klientów

Dla sektora finansowego badania satysfakcji klientów we wszystkich jej aspektach są niezwykle istotne i zwracają na to szczególną uwagę. Przy dużej liczbie banków uniwersalnych w Polsce ich oferta jest bowiem bardzo podobna, za to liczba klientów w pewnym sensie ograniczona. Co do zasady Polacy mniej chętnie zmieniają swój bank niż w przypadku innych usługodawców (np. operatorów telekomunikacyjnych). – Jeśli już się na to decydują, to muszą być bardzo przekonani, że jest to oferta bardzo atrakcyjna. Banki robią więc wszystko, by z jednej strony zlojalizować klientów, by nie „uciekli” do konkurencji, a z drugiej – by jednak przyciągnąć do siebie tych nowych – wyjaśnia Grzegorz Sygnowski.

Ta walka o nowych, lojalnych klientów może zresztą rozgrywać się przede wszystkim na poziomie najmłodszej grupy wiekowej, czyli osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z finansami. To jednocześnie wyzwanie dla banków, bo to grupa najbardziej krytyczna wobec tradycyjnych kredytodawców i korzystająca zdecydowanie najczęściej z nowych technologii.