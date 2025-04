Ruszył sezon publikacji przez spółki giełdowe sprawozdań finansowych za pierwsze trzy miesiące tego roku. Sprawdzamy, jak według analityków w tym okresie poradziły sobie banki, których akurat kursy akcji w ostatnich tygodniach podlegały dużym wahaniom.

Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Ile zarobiły banki w I kwartale 2025 r.

I tak, łączny zysk netto dziewięciu kredytodawców notowanych na GPW wyniósł ok. 8,9 mld zł – wynika z zebranych przez nas prognoz sześciu zespołów analitycznych. W porównaniu z IV kw. 2024 r. byłby to delikatny wzrost. Ale jednocześnie taki wynik oznaczałby, że nie zostanie pobity kolejny rekord pod względem wysokości kwartalnych zarobków. Ten padł w III kw. ub.r. i wówczas było to łącznie 9,9 mld zł.

Wedle prognoz analityków również żaden poszczególny bank nie będzie się mógł pochwalić historycznie wysokim wynikiem netto, choć stosunkowo najbliżej może być PKO BP i BNP Paribas (i przy pomyślnych wiatrach ewentualnie będzie można mówić tu o pozytywnym zaskoczeniu).

Wśród dziewięciu analizowanych spółek tradycyjnie już najwyższy zysk zapewne pokaże PKO BP i może on wynieść ok. 2,4 mld zł. Do grupy banków z ponadmiliardowym zarobkiem w jednym kwartale zaliczać się będzie zapewne również Santander BP (ok. 1,6 mld zł), Pekao (ok. 1,5 mld zł) i ING BSK (ok. 1 mld zł).