Metallica w Chorzowie

Odsłona tournée w 2026 r. będzie kontynuować formułę „No Repeat Weekend”, czyli dwóch koncertów z całkowicie odmiennymi repertuarami. Wśród zapowiedzianych miast znajdują się m.in.: Frankfurt w Niemczech (22 i 24 maja), Dublin w Irlandii (19 i 21 czerwca), Budapeszt na Węgrzech (11 i 13 czerwca), Londyn w Anglii (3 i 5 lipca).

Support podczas europejskiej części trasy M72 w 2026 roku zapewnią zespoły: Gojira, Pantera, Knocked Loose oraz Avatar.

Metallica i bilety

Bilety na „No Repeat Weekends” oraz na pojedyncze daty koncertów trafią do sprzedaży 30 maja o godz. 10:00. Przedsprzedaż dla fanklubu rusza 27 maja o godz. 11:00.

Część dochodu ze sprzedaży każdego biletu zostanie przekazana na cele charytatywne przez fundację zespołu Metallica – All Within My Hands. Fundacja ta, założona w 2017 roku, przekazała już ponad 20 milionów dolarów na cele takie jak: wsparcie programów edukacji zawodowej, w tym inicjatywy Metallica Scholars (11,4 mln dol.), walka z głodem i wykluczeniem żywieniowym (7,4 mln dol.), pomoc w sytuacjach kryzysowych i po klęskach żywiołowych (4,7 mln dol.).