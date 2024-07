Metallica od tygodnia była w Warszawie. Świetny show na Narodowym

Metallica skomponowała utwór z myślą o powrocie do Warszawy

Do „Fade To Black” Hetfield sięgnął po gitarę akustyczną, tę rockową symfonię przerywając tylko pytaniem „Czy czujecie to?”. Z najnowszej płyty Metallica promowała mniej znane, niesinglowe kompozycje w tym „Shadow Follow”. Nie zabrakło rzecz jasna klasyków jak „Harvester Of Sorrow” czy instrumentalne „Call Of Ktulu”, w którym Hetfield i Urlich zagrali unisono główny motyw. Wszyscy muzycy skupili się wtedy wokół perkusji Urlicha, a fani w wężowej jamie mogli poczuć bliskość muzyków niczym w klubie, kiedy zaczynali drogę na szczyt. Ten moment powrotu do przeszłości spointowali poruszającą jak zwykle balladą „Nothing Else Matter” o kosztach sławy. Skąpane błękitem ekrany podświetlały tysiące telefonów, zaś Hetfield szybko uciął solówkę jakby nie chciał rozpamiętywać najtrudniejszych chwil. Rekordem trashowego grania było „Fight Fire With Fire”, podczas którego fani nieśli Trujillo ponad głowami na drewnianym blacie. Robert miał też okazję zapowiedzieć piosenkę, jaką Metallica skomponowała z myślą o powrocie do Warszawy. Trujillo również ją zaśpiewał w asyście Hammetta.

Ojcem rodziny Metalliki był jednak Hetfield. Pytał fanów, kto jest na koncercie grupy pierwszy raz i zapraszał do familii. Spytał też kto ma pierwszy album „Kill’em All” i poprosił o podpowiedź w śpiewaniu „Sick And Destroy”. Zamiast demolki była pyszna zabawa piłkami z barwami nowej płyty. Zaś na finał trashowy killer „Master Of Puppets” z fajerwerkami i chóralne skandowanie z Hetfieldem „Hey, Hey”.

Drugi show w niedzielę 7 lipca. Co się będzie działo, gdy na pierwszy bilety chodziły po 3 tysiące?