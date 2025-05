Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1189

05:08 Nasi rozmówcy w Kijowie nie wierzą, że rozpoczęte w Stambule rozmowy pokojowe z Rosjanami w namacalnej przyszłości przyniosą Ukraińcom pokój

– Te rozmowy nie mają żadnych perspektyw. To jedynie zasłona dymna, którą wykorzystując, Rosjanie chcą nadal oszukiwać Donalda Trumpa. Ludzie rządzący na Kremlu chcą kontynuować wojnę, blefować i w nieskończoność prowadzić negocjacje, udając, że chcą pokoju. Miałem nieszczęście uczestniczyć w tego typu negocjacjach – mogą trwać latami bez żadnego skutku – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Ohryzko, były szef ukraińskiego MSZ. – W Stanach Zjednoczonych muszą zrozumieć, że tylko siłą można zmusić Rosję do zatrzymania wojny. Putin to zrobi wtedy, gdy go naprawdę zaboli – dodaje.