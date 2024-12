Guns N' Roses wracają do Polski. Vai i Satriani w Warszawie

Skłóceni muzycy mówili, że nie zagrają ze sobą „nigdy w życiu”, stąd nazwa ich tournée, kiedy już się pogodzili „Not In This Lifetime… Tour”, na które sprzedali 5 mln biletów.Obecny skład Guns N’ Roses to: Axl Rose (wokal, pianino), Duff McKagan (bas) oraz Slash (gitara prowadząca). Muzycy już od dawna potwierdzają, że pracują nad nową płytą, ale poza singlami, albumu nie wydali. Móże tournée będzie pretekstem do premiery. Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 13 grudnia, o godzinie 9:00 na GunsNRoses.com oraz www.LiveNation.pl

Steva Vai i Joe Satriani w Warszawie

To nie wszystko. Jednocześnie Live Nation ogłosiło przyjazd do Polski gitarowego superduetu Steve Vai-Joe Satriani. 5 lipca zagrają w COS Torwar w Warszawie. Po raz pierwszy w swojej karierze wybitni gitarzyści połączyli siły, tworząc zespół SATCHVAI Band. Jednak wraz z członkami swoich zespołów po raz pierwszy grali razem wiosną 2024 roku, wyruszając w trasę koncertową obejmującą wybrane miasta w USA. Właśnie wtedy zdecydowali, że nadszedł czas, by stworzyć zespół, koncerty rozpoczynając od Europy.

Świętując niemal pięć dekad muzycznej przyjaźni, Joe Satriani i Steve Vai zadebiutowali swoją pierwszą wspólną kompozycją w marcu 2024 roku. Utwór „The Sea of Emotion, Pt. 1” ukazuje niesamowitą synergię między tymi dwoma gitarzystami, którzy płynnie wymieniają się solówkami w trakcie prawie sześciominutowego utworu. Płyta ma zostać wydana tuż przed europejską trasą.

Trasa „Surfing with the Hydra Tour” rozpocznie się w Europie 13 czerwca 2025 roku i potrwa do 1 sierpnia 2025 roku. Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 13 grudnia o godz. 11:00 na LiveNation.pl.