Coraz więcej polskich artystów i producentów zyskuje popularność wśród międzynarodowej publiczności Mateusz Smółka, Editorial Lead w Spotify

Globalizacja polskiego jednak postępuje: prawie 40 proc. przychodów z tantiem polskich artystów w 2024 roku pochodziło od słuchaczy spoza Polski, co wskazuje na globalny zasięg polskiej muzyki.

– Trend ten sprowadza się do tego, że coraz więcej polskich artystów i producentów zyskuje popularność wśród międzynarodowej publiczności, takich jak Tribbs, Ogryzek czy kets4eki, zyskując popularność dzięki większej liczbie międzynarodowych kolaboracji – powiedział „Rzeczpospolitej” Mateusz Smółka, Editorial Lead w Spotify. – Biorąc pod uwagę, że za granicą żyje około 18–20 milionów osób polskiego pochodzenia, można założyć, że wielu z nich aktywnie słucha polskiej muzyki na platformach takich jak Spotify. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do ery płyt CD dziś muzyka nie zna granic – a to właśnie taka bezgraniczna możliwość odkrywania nowych dźwięków jest tym, co chcemy wspierać dzięki połączeniu ludzkiej kreatywności i rozwoju technologii.

Rośnie siła polskich niezależnych w Spotify

Ważna jest inna informacja: prawie 60 proc. tantiem wypracowali niezależni twórcy i wytwórnie, to znaczy niezwiązani z największymi globalnymi koncernami, co wskazuje na coraz większą różnorodność i decentralizację polskiej sceny muzycznej. Coraz lepszą pozycję ma język polski: tantiemy z utworów wykonywanych po polsku wzrosły globalnie o 36 proc. w porównaniu z 2023 r., co czyni język polski jednym z najszybciej zyskujących popularność w Spotify. 73 proc. wszystkich tantiem wygenerowanych przez polskich artystów na Spotify pochodziło z utworów śpiewanych po polsku.

– W Polsce utwory lokalnych artystów zdecydowanie dominują – to trend, który obserwujemy nieprzerwanie od momentu wejścia na ten rynek – mówi Mateusz Smółka, Editorial Lead w Spotify. – W 2024 roku dziewięć na dziesięć najczęściej odtwarzanych utworów i artystów pochodziło z Polski, a liczba streamów lokalnych wykonawców wzrosła aż o 170 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. To pokazuje, że rodzimi artyści wciąż odnoszą ogromne sukcesy na rodzimym rynku przy stosunkowo niewielkiej konkurencji ze strony artystów globalnych.