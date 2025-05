Siedemnaścia państw żąda od KE wykorzystania uprawnień przeciwko Węgrom

Parlament Węgier uchwalił w marcu przepisy, które tworzą podstawę prawną do zakazu marszów równości i pozwalają policji używać kamer rozpoznających twarze do identyfikacji osób uczestniczących. W kwietniu zatwierdził również zmiany w konstytucji, stanowiące, że Węgry uznają tylko dwie płcie: męską i żeńską.

Siedemnaście państw UE bije na alarm

17 krajów UE bije na alarm w związku z węgierskimi przepisami, a napięcia między Budapesztem a większością państw członkowskich pogłębiają się.

Wezwały Węgry do zmiany środków, a Komisję Europejską - do pełnego wykorzystania swoich uprawnień, jeśli Budapeszt tego nie zrobi. Komisja może podjąć kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, jeśli uzna, że ​​naruszają one prawo UE.

Oświadczenie poparły Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.