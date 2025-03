Parlament Węgier zdecydował. Zakaz organizacji Parady Równości w Budapeszcie

Organizacje praw człowieka alarmują

Wiele międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka, w tym Amnesty International, uznało tę ustawę za dyskryminującą.

- To prawo tworzy chmurę strachu i ogranicza dostęp do informacji, zwłaszcza dla młodych ludzi. Strach uniemożliwia ludziom poszukiwanie i otrzymywanie informacji na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Przyczynia się również do tworzenia negatywnych stereotypów i dyskryminacji osób LGBT – powiedziała Eszter Mihaly, węgierska przedstawicielka Amnesty International ds. praw LGBT+.