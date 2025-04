Jak się porozumieć, gdy zmysły zawodzą? Recenzja „Lekcji greki” noblistki Han Kang

Książka sprzed nastu lat, bo wydana w Korei Południowej w 2011 r., ale w zasadzie pozostawiająca wrażenie całkowicie dojrzałego dzieła 55-letniej dziś pisarki. Powieść niedługa – 230-stronicowa, a zarazem niezwykle precyzyjna. I w moim odczuciu nieustępująca „Wegetariance” (2007), która przyniosła Han Kang światowe uznanie i Nagrodę Bookera, dzięki czemu pisarka z Dalekiego Wschodu trafiła w orbitę szwedzkich jurorów.

„Lekcje greki” w przekładzie Justyny Najbar-Miller imponują umiejętnością autorki łączenia prostej historii z gęstością znaczeń. To opowieść o życiach równoległych i relacji duchowej, która się wytwarza między przypadkowymi ludźmi. Staje się to możliwe jednak dopiero wtedy, gdy paradoksalnie wszystkie dotychczasowe więzi ze światem bohaterów i tradycyjne metody komunikacji z otoczeniem (przede wszystkim zmysłowe) zaczynają zawodzić. Ona bowiem przestaje mówić. On natomiast traci wzrok.