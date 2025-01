To, czego boi się Putin, to szybkie przyjęcie Ukrainy do NATO. To jedyny sposób, aby ta wojna się zakończyła i aby Rosja została ukarana. Jednocześnie naród ukraiński powinien zobaczyć, że krwawa ofiara trwająca prawie trzy lata nie poszła na marne

Jednakże trudno sobie wyobrazić, aby Putin przystał na takie rozwiązania. Jego pierwotny cel to zlikwidowanie Ukrainy jako państwa niezależnego. W wywiadzie telewizyjnym prof. Kuźniar (11.01.2025) stwierdził, że Zachód powinien jak najszybciej dozbroić Ukrainę, aby ta wzmocniła swoją pozycję w negocjacjach z Rosją. Propozycja słuszna, ale mało realna, biorąc pod uwagę, jak bardzo niezdecydowanie Zachód działał dotychczas.

To, czego boi się Putin, to szybkie przyjęcie Ukrainy do NATO. To jedyny sposób, aby ta wojna się zakończyła i aby Rosja została ukarana. Jednocześnie naród ukraiński powinien zobaczyć, że krwawa ofiara trwająca prawie trzy lata nie poszła na marne. Członkostwo Ukrainy w NATO opłaci się Zachodowi: pozyska waleczną armię, zaprawioną w boju na nowoczesnym polu walki. Zachód okaże siłę i zdecydowanie. Tylko tak można wygrać z autokracją.

Polska została członkiem NATO w marcu 1999 r. Jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się to niemożliwe. Wielu polityków, w tym bardzo życzliwych naszemu krajowi, twierdziło, że Polska nigdy nie będzie mogła wstąpić do NATO, bo taki jest pojałtański podział świata. Politycy, którzy działają niezdecydowanie i mówią, że „czegoś nie można zrobić”, w starciu z autokracją są z góry na przegranej pozycji.