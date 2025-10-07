Aktualizacja: 07.10.2025 12:07 Publikacja: 07.10.2025 11:50
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Foto: TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS
Clarke, Devoret i Martinis zostali nagrodzeni za odkrycie makroskopowego kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym.
Makroskopowe tunelowanie kwantowe to zachodzący w całym obwodzie proces tunelowania, w którym cząstka przechodzi przez barierę potencjału, która – według fizyki klasycznej – jest nieprzekraczalna.
Królewska Szwedzka Akademia Nauk uzasadniając przyznanie nagrody fizykom z USA, podkreśliła, że „ich eksperymenty pokazały fizykę kwantową w działaniu”.
„Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla przeprowadzili eksperymenty z obwodem elektrycznym, w którym zademonstrowali zarówno kwantowe zjawisko tunelowania, jak i kwantyzację poziomów energii – w układzie na tyle dużym, że można go trzymać w dłoni” – czytamy w komunikacie.
Eksperymenty laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki dowiodły, że właściwości kwantowe można zaobserwować w skali makroskopowej. Nagrodzeni fizycy w latach 1984–1985 przeprowadzili serię eksperymentów z obwodem elektronicznym zbudowanym z nadprzewodników (elementów, które mogą przewodzić prąd bez oporu elektrycznego), w którym elementy nadprzewodzące były oddzielone cienką warstwą materiału nieprzewodzącego, tworząc tzw. złącze Josephsona. Dzięki precyzyjnemu opracowaniu i pomiarowi właściwości swojego obwodu badacze mogli kontrolować i analizować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu. Poruszające się w nadprzewodniku cząstki tworzyły układ, który zachowywał się tak, jakby był pojedynczą cząstką obejmującą cały obwód. W ten sposób uzyskano makroskopowy układ podobny do cząstki. Początkowo znajdował się on w stanie, w którym prąd płynie bez napięcia, w którym był „uwięziony”. Swój kwantowy charakter układ ujawnił, gdy „uciekł” ze stanu zerowego napięcia poprzez tunelowanie. Na zmianę stanu układu wskazywało pojawienie się napięcia. Eksperyment wykazał, że układ zachowywał się zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej.
Jak podkreśla Królewska Szwedzka Akademia Nauk, odkrycie badaczy umożliwia rozwój kolejnej generacji technologii kwantowych – m.in. komputerów kwantowych, których moc obliczeniowa jest wielokrotnie większa niż klasycznych komputerów.
Nagrodę Nobla z fizyki przyznano w 2025 r. po raz 119. Do 2024 r. włącznie wyróżnienie to otrzymało 226 osób. Najmłodszy z laureatów, Lawrence Bragg, miał 25 lat. Z kolei najstarszy, Arthur Ashkin (nagrodzony w 2019 roku) miał 96 lat. John Bardeen jako jedyny otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki dwukrotnie. W 2024 roku) nagrodę otrzymali Amerykanin John J. Hopfield i urodzony w Wielkiej Brytanii Geoffrey E. Hinton. Komitet Noblowski docenił ich za wkład w rozwój uczenia maszynowego.
W przeszłości Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymywali tacy uczeni jak Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein czy Max Planck.
Dzień wcześniej przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Otrzymali ją Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi „za ich odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej”.
Chodzi o mechanizm immunologiczny, który zapobiega nadmiernej reakcji układu odpornościowego na własne struktury organizmu i inne nieszkodliwe antygeny po opuszczeniu przez limfocyty T i B narządów limfatycznych centralnych (grasicy i szpiku kostnego). Jego celem jest kontrola autoreaktywnych komórek odpornościowych, które mogłyby wywołać choroby autoimmunologiczne. Mechanizmy tolerancji obwodowej obejmują klonalną delecję (usuwanie autoreaktywnych limfocytów), anergię (wprowadzenie limfocytów w stan nieaktywności), ignorancję wobec antygenów oraz regulację przez komórki T regulatorowe (Tregs), które hamują odpowiedzi immunologiczne. Dzięki temu organizm chroni się przed autoagresją i nadmierną reakcją na nieszkodliwe antygeny, jak np. pokarmowe czy alergeny.
Czym są limfocyty T?
Foto: PAP
Jak zaznaczył Komitet Noblowski, tegoroczni laureaci „zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego – regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań”. – Ich odkrycia okazały się decydujące dla naszego zrozumienia funkcjonowania układu odpornościowego i tego, dlaczego nie wszyscy zapadają na poważne choroby autoimmunologiczne – powiedział po ogłoszeniu werdyktu Olle Kämpe, przewodniczący Komitetu Noblowskiego.
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny od 2020 roku
Foto: PAP
W kolejnych dniach poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (8 października), literatury (9 października) i laureata Pokojowej Nagrody Nobla (10 października). 13 października poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
Nagrody Nobla przyznawane są od 1901 roku, z inicjatywy Alfreda Nobla, odkrywcy dynamitu. Zdobywcy Nagrody Nobla w każdej z dziedzin otrzymują w 2025 roku) 11 milionów koron szwedzkich, a więc ok. 1,2 mln dolarów. Jeśli nagroda trafia więcej niż do jednej osoby, wówczas laureaci dzielą między sobą tę kwotę.
