Nobel z fizyki 2024 z polskim akcentem (WIDEO)

Co ciekawe zainteresowanie Geoffreya E. Hintona informatyką połączoną z psychologią poznawczą wywodzi się ze studiowania fizyki i fizjologii na Uniwersytecie Cambridge. Przez całe życie profesor Hinton nieustannie łączy różne dziedziny nauki, poszukując źródeł i mechanizmów procesu głębokiego uczenia. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku próbował rozwinąć badania nad komputerowymi sieciami neuronowymi w USA. Brak zainteresowania amerykańskich środowisk naukowych tym dziewiczym obszarem nauki spowodował, że w 1987 roku przyjął ofertę pracy w Canadian Institute of Advanced Research, gdzie pokierował programem Learning in Machines and Brain.

Cel: stworzyć program samouczący

Geoffreya E. Hintona zawsze fascynował problem tzw. głębokiego uczenia się, czyli tworzenia głębokich sieci neuronowych w maszynach. Uczenie głębokie, które w zależności od publikacji jest nazywane po angielsku „deep learning” lub „machine learning”, jest punktem wyjścia do tworzenia modeli i programów informatycznych symulujących zachowania częściowo inteligentne. W 1956 roku, na konferencji naukowej w Dartmouth, amerykański informatyk John McCarthy jako pierwszy nazwał nieco na wyrost takie programy mianem sztucznej inteligencji. Hinton skupił się na tworzeniu takich sieci neuronowych dla których myślenie maszynowe może się stać procesem samodzielnym. Oznacza to, że taka sieć neuronowa nie jest projektowana do konkretnych zadań, ale sama może „rozwijać” się do wyższego poziomu, który pozwoli jej na podstawie analizy odpowiedniego zbioru danych wykrywać skomplikowane wzorce danych wejściowych.

Geoffrey E. Hinton opublikował 200 prac dotyczących różnych sposobów wykorzystania sieci neuronowych w celu samodzielnego rozpoznawania, zapamiętywania i przetwarzania różnych symboli. Jest współtwórcą algorytmu „Forward-Forward” (FF), który wzorując się na zachowaniu ludzkich sieci neuronowych ułatwia maszynowym sieciom neuronowym proces samouczenia.

Maszyny myślące lepiej i szybciej od ludzi

Obaj tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki od dziesięcioleci próbują zgłębić mechanizm zapamiętywania i przetwarzania informacji przez ludzki mózg. Ludzie uczą się bowiem w sposób ciągły, dostosowując te procesy do czasu rzeczywistego. Ale nie jest to wcale proces doskonały, bowiem propagacja wsteczna wymaga zapętlenia, co utrudnia nam zdolność do uczenia się w locie. Zaproponowany przez noblistów algorytm FF bezpośrednio eliminuje te ograniczenia w programach informatycznych. Jak zauważa informatyk Simone Giordani: „Działa nawet wtedy, gdy dokładne szczegóły obliczeń w przód są nieuchwytne”. FF umożliwia zatem bardziej wydajne niż u ludzi ciągłe uczenie się podczas przesyłania danych sekwencyjnych przez sieci neuronowe. Proces ten odbywa się bez konieczności zatrzymywania w celu propagacji pochodnej błędu lub zachowywania aktywności neuronowych. W ten sposób dążymy ku stworzeniu sztucznych układów zdolnych do myślenia, które śmiało możemy nazwać inteligentnymi, bowiem są zdolne samodzielnie postrzegać, analizować i adaptować się do zmian swojego otoczenia.