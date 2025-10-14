Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez ulewne deszcze, które nawiedziły Meksyk w zeszłym tygodniu, wzrosła w poniedziałek do 64 osób. Akcje poszukiwawcze rozszerzono o obszary odcięte wcześniej przez osunięcia ziemi.

Kolejne 65 osób uznano za zaginione w wyniku ulewnych deszczy w środkowej i południowo-wschodniej części Meksyku, które spowodowały wylewanie rzek – poinformowała koordynatorka obrony cywilnej Laura Velázquez Alzúa podczas organizowanej codziennie konferencji prasowej prezydent Claudii Sheinbaum.

– Nie spodziewano się, że te intensywne opady będą miały taką skalę – powiedziała dziennikarzom prezydent Claudia Sheinbaum.

Powodzie w Meksyku. Dziesiątki ofiar i zaginionych

Admirał Raymundo Morales z marynarki wojennej Meksyku powiedział, że powodzie były wynikiem zderzenia się ciepłego i zimnego frontu powietrznego nad rzekami, które były już wypełnione po brzegi, oraz nad górami, gdzie od wielu miesięcy odnotowywano intensywne opady deszczu.