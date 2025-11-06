Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Śmiercionośny tajfun Kalmaegi uderzył w Filipiny i zbliża się do Wietnamu

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. ogłosił stan wyjątkowy po tym, jak tajfun Kalmaegi pozbawił życia co najmniej 114 osób, a ponad 100 uznano za zaginione w centralnych prowincjach. To najtragiczniejsza klęska żywiołowa, jaka dotknęła kraj w tym roku.

Publikacja: 06.11.2025 08:05

Zniszczenia po przejściu tajfunu Kalmaegi przez Cebu na Filipinach

Zniszczenia po przejściu tajfunu Kalmaegi przez Cebu na Filipinach

Foto: Reuters/Eloisa Lopez

Bartosz Lewicki

Większość ofiar utonęła w gwałtownych powodziach, a 127 osób nadal uznaje się za zaginione, wiele z nich w mocno dotkniętej katastrofą centralnej prowincji Cebu. Tajfun w środę opuścił archipelag i dotarł do Morza Południowochińskiego.

Tajfun, który przemieścił się już nad Morze Południowochińskie, dotknął prawie 2 miliony ludzi i zmusił do ewakuacji ponad 560 tysięcy mieszkańców wsi, w tym prawie 450 tysięcy osób trafiło do schronisk tymczasowych – poinformowało Biuro Obrony Cywilnej.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwi rządowi udzielenie najbardziej zniszczonym rejonom pomocy materialnej i finansowej oraz zastosowanie nadzwyczajnych środków do walki z grabieżą i spekulacją.

Czytaj więcej

Tajfun Hinnamnor uderzył w Koreę Południową. Nie żyje 10 osób
Klęski żywiołowe
Tajfun Hinnamnor uderzył w Koreę Południową. Nie żyje 10 osób

Wietnam szykuje się na nadejście tajfunu

Tymczasem władze Wietnamu przygotowały się na czwartek, oczekując na nadejście tajfunu Kalmaegi. Finansowe centrum kraju, Ho Chi Minh City, stoi w obliczu podwyższonego ryzyka poważnych powodzi, ponieważ wysokie przypływy zbiegną się z przewidywanymi ulewnymi opadami deszczu spowodowanymi przez tajfun, ostrzegają synoptycy.

Reklama
Reklama

Na rzece Sajgon spodziewane są wysokie przypływy, a w niektórych częściach miasta może spaść nawet 100 milimetrów deszczu, co – jak ostrzegają władze – może spowodować zalania nisko położonych terenów.

To jeszcze nie koniec? Kolejny tajfun może uderzyć w Filipiny

Deklaracja Marcosa o „stanie klęski żywiołowej”, złożona podczas spotkania z urzędnikami ds. reagowania na katastrofy, mającego na celu ocenę skutków tajfunu, umożliwiłaby rządowi szybsze wypłacanie środków awaryjnych i zapobiegła gromadzeniu żywności i zawyżaniu jej cen.

Podczas gdy władze wciąż zmagają się ze śmiertelnymi i katastrofalnymi skutkami huraganu Kalmaegi w centralnej części kraju, ostrzegają, że kolejny tajfun znad Pacyfiku może przekształcić się w supertajfun i uderzyć w północne Filipiny na początku przyszłego tygodnia.

Marcos powiedział, że łączne skutki huraganu Kalmaegi i zbliżającego się nowego tajfunu mogą objąć około dwóch trzecich archipelagu i że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej pomoże rządowi zapewnić niezbędny zakres działań reagowania kryzysowego.

Reklama
Reklama

Wśród ofiar śmiertelnych, które władze przypisują tajfunowi było sześć osób, które zginęły we wtorek, gdy śmigłowiec filipińskich sił powietrznych rozbił się w południowej prowincji Agusan del Sur. Wojsko poinformowało, że załoga leciała, aby nieść pomoc humanitarną prowincjom dotkniętym tajfunem. Nie podano dokładnej przyczyny katastrofy.

Czytaj więcej

Japonia: Nadciąga tajfun Haishen. Milionom osób władze zalecają ewakuację
Wydarzenia
Japonia: Nadciąga tajfun Haishen. Milionom osób władze zalecają ewakuację

Tajfun Kalmaegi wywołał katastrofalne powodzie 

Jak poinformował synoptyk Benison Estareja, w ciągu jednego dnia we wtorek w metropolii Cebu Kalmaegi zrzucił ilość opadów odpowiadającą półtoramiesięcznemu opadowi.

Wywołało gwałtowne powodzie i spowodowało wezbranie rzeki i innych cieków wodnych w mieście Cebu i okolicznych miejscowościach. W rezultacie powodzie zalały osiedla mieszkaniowe, zmuszając mieszkańców do wchodzenia na dachy, gdzie rozpaczliwie błagali o pomoc, gdy poziom wody powodziowej szybko wzrastał, poinformowali przedstawiciele władz prowincji.

Jak podało Biuro Obrony Cywilnej, w Cebu zginęło co najmniej 71 osób, głównie wskutek utonięć, 65 uznano za zaginione, a 69 zostało rannych.

Tajfun Kalmaegi

Tajfun Kalmaegi

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Huragany Miejsca Regiony Azja Filipiny Wietnam ekstremalna pogoda pogoda
Skutki uderzenia huraganu Melissa w Black River na Jamajce, 30 października 2025 r.
Klęski żywiołowe
Karaiby po huraganie Melissa. Dziesiątki ofiar, miliardowe straty
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Dwaj mężczyźni zabezpieczają samochód przed nadejściem huraganu Melissa, Santiago de Cuba na Kubie
Klęski żywiołowe
Huragan Melissa nad Kubą. Ewakuowano 700 tys. osób. Na Jamajce trwa szacowanie strat
Melissa uderzyła w Jamajkę z prędkością prawie 300 km/h. Uwaga na krokodyle
Klęski żywiołowe
Melissa uderzyła w Jamajkę z prędkością prawie 300 km/h. Uwaga na krokodyle
We wtorek huragan Melissa uderzy w Jamajkę
Klęski żywiołowe
Jamajka drży przed Melissą. Najsilniejszy w historii kraju huragan uderzy w wyspę
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Mieszkańcy Poza Rica przedzierają się przez zalane ulice miasta
Klęski żywiołowe
Klęska w Meksyku. Ulewne deszcze zalały miasta, nie odnaleziono kilkudziesięciu osób
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie