Zniszczenia po przejściu tajfunu Kalmaegi przez Cebu na Filipinach
Foto: Reuters/Eloisa Lopez
Większość ofiar utonęła w gwałtownych powodziach, a 127 osób nadal uznaje się za zaginione, wiele z nich w mocno dotkniętej katastrofą centralnej prowincji Cebu. Tajfun w środę opuścił archipelag i dotarł do Morza Południowochińskiego.
Tajfun, który przemieścił się już nad Morze Południowochińskie, dotknął prawie 2 miliony ludzi i zmusił do ewakuacji ponad 560 tysięcy mieszkańców wsi, w tym prawie 450 tysięcy osób trafiło do schronisk tymczasowych – poinformowało Biuro Obrony Cywilnej.
Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwi rządowi udzielenie najbardziej zniszczonym rejonom pomocy materialnej i finansowej oraz zastosowanie nadzwyczajnych środków do walki z grabieżą i spekulacją.
Tymczasem władze Wietnamu przygotowały się na czwartek, oczekując na nadejście tajfunu Kalmaegi. Finansowe centrum kraju, Ho Chi Minh City, stoi w obliczu podwyższonego ryzyka poważnych powodzi, ponieważ wysokie przypływy zbiegną się z przewidywanymi ulewnymi opadami deszczu spowodowanymi przez tajfun, ostrzegają synoptycy.
Na rzece Sajgon spodziewane są wysokie przypływy, a w niektórych częściach miasta może spaść nawet 100 milimetrów deszczu, co – jak ostrzegają władze – może spowodować zalania nisko położonych terenów.
Deklaracja Marcosa o „stanie klęski żywiołowej”, złożona podczas spotkania z urzędnikami ds. reagowania na katastrofy, mającego na celu ocenę skutków tajfunu, umożliwiłaby rządowi szybsze wypłacanie środków awaryjnych i zapobiegła gromadzeniu żywności i zawyżaniu jej cen.
Podczas gdy władze wciąż zmagają się ze śmiertelnymi i katastrofalnymi skutkami huraganu Kalmaegi w centralnej części kraju, ostrzegają, że kolejny tajfun znad Pacyfiku może przekształcić się w supertajfun i uderzyć w północne Filipiny na początku przyszłego tygodnia.
Marcos powiedział, że łączne skutki huraganu Kalmaegi i zbliżającego się nowego tajfunu mogą objąć około dwóch trzecich archipelagu i że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej pomoże rządowi zapewnić niezbędny zakres działań reagowania kryzysowego.
Wśród ofiar śmiertelnych, które władze przypisują tajfunowi było sześć osób, które zginęły we wtorek, gdy śmigłowiec filipińskich sił powietrznych rozbił się w południowej prowincji Agusan del Sur. Wojsko poinformowało, że załoga leciała, aby nieść pomoc humanitarną prowincjom dotkniętym tajfunem. Nie podano dokładnej przyczyny katastrofy.
Jak poinformował synoptyk Benison Estareja, w ciągu jednego dnia we wtorek w metropolii Cebu Kalmaegi zrzucił ilość opadów odpowiadającą półtoramiesięcznemu opadowi.
Wywołało gwałtowne powodzie i spowodowało wezbranie rzeki i innych cieków wodnych w mieście Cebu i okolicznych miejscowościach. W rezultacie powodzie zalały osiedla mieszkaniowe, zmuszając mieszkańców do wchodzenia na dachy, gdzie rozpaczliwie błagali o pomoc, gdy poziom wody powodziowej szybko wzrastał, poinformowali przedstawiciele władz prowincji.
Jak podało Biuro Obrony Cywilnej, w Cebu zginęło co najmniej 71 osób, głównie wskutek utonięć, 65 uznano za zaginione, a 69 zostało rannych.
Tajfun Kalmaegi
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
