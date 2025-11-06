Większość ofiar utonęła w gwałtownych powodziach, a 127 osób nadal uznaje się za zaginione, wiele z nich w mocno dotkniętej katastrofą centralnej prowincji Cebu. Tajfun w środę opuścił archipelag i dotarł do Morza Południowochińskiego.

Tajfun, który przemieścił się już nad Morze Południowochińskie, dotknął prawie 2 miliony ludzi i zmusił do ewakuacji ponad 560 tysięcy mieszkańców wsi, w tym prawie 450 tysięcy osób trafiło do schronisk tymczasowych – poinformowało Biuro Obrony Cywilnej.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwi rządowi udzielenie najbardziej zniszczonym rejonom pomocy materialnej i finansowej oraz zastosowanie nadzwyczajnych środków do walki z grabieżą i spekulacją.

Wietnam szykuje się na nadejście tajfunu

Tymczasem władze Wietnamu przygotowały się na czwartek, oczekując na nadejście tajfunu Kalmaegi. Finansowe centrum kraju, Ho Chi Minh City, stoi w obliczu podwyższonego ryzyka poważnych powodzi, ponieważ wysokie przypływy zbiegną się z przewidywanymi ulewnymi opadami deszczu spowodowanymi przez tajfun, ostrzegają synoptycy.