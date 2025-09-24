Rzeczpospolita
Wydarzenia
Supertajfun Ragasa zmierza do Chin. Na Tajwanie spowodował śmierć 14 osób

Supertajfun Ragasa, najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku, dotarł do zamieszkiwanych przez dziesiątki milionów ludzi regionów w południowych Chinach. Wcześniej tajfun spowodował śmierć 14 osób na Tajwanie, a ponad sto uważa się zaginionych.

Publikacja: 24.09.2025 10:19

Władze położonej na południu Chin prowincji Guangdong nakazały we wtorek zamknięcie szkół, fabryk i

Supertajfun Ragasa

Władze położonej na południu Chin prowincji Guangdong nakazały we wtorek zamknięcie szkół, fabryk i zakładów pracy oraz zarządziły ewakuację setek tysięcy osób w związku ze zbliżającym się supertajfunem Ragasa. Na Filipinach żywioł zabił co najmniej jedną osobę.

Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie skutki przyniósł tajfun Ragasa na Tajwanie?
  • Jak zareagowały władze Tajwanu na uderzenie tajfunu?
  • Jakie wyzwania staną przed władzami Hongkongu i południowych Chin w obliczu tajfunu?
  • Jakie przygotowania podjęto w Chinach przed nadejściem tajfunu?
  • W jaki sposób infrastruktura południowych Chin zmieniła się w odpowiedzi na wcześniejsze tajfuny?
  • Jakie są przewidywane działania ratunkowe i ostrzeżenia związane z tajfunem w regionie?

Według informacji przekazanych w środę przez tajwańską straż pożarną, około 130 osób uznano za zaginione we wschodniej części regionu Hualien na Tajwanie. Ulewne deszcze spowodowały, że zapora przeciwpowodziowa przelała się, zalewając miasto. 

Wielu mieszkańców turystycznego miasta Guangfu skarżyło się na brak odpowiednich ostrzeżeń ze strony władz Tajwanu, które są przyzwyczajone do szybkiego ewakuowania ludzi z potencjalnych stref zagrożenia na wyspie, często nawiedzanej przez tajfuny.

Supertajfun Ragasa zmierza do Chin. Tajwan liczy ofiary i zaginionych

Gdy ulewy powodowały zniszczenia na Tajwanie, Hongkong zmagał się z ogromnymi falami, które uderzały w obszary wschodniego i południowego wybrzeża. Woda zalała drogi położone wzdłuż budynków mieszkalnych.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać m.in. hotel Fullerton na południu wyspy i potok wody morskiej przelewający się przez szklane drzwi i zalewający podłogę. 

Chińskie służby morskie po raz pierwszy w tym roku ogłosiły najwyższy „czerwony” alarm falowy, prognozując fale sztormowe o wysokości do 2,8 metra w niektórych częściach prowincji Guangdong. 

Tajfun Ragasa powstał w zeszłym tygodniu nad zachodnim Pacyfikiem. Napędzany ciepłym morzem i sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi cyklon tropikalny szybko się nasilił, osiągając w poniedziałek kategorię 5 supertajfunu z wiatrem przekraczającym 260 km/h. Od tego czasu osłabł do tajfunu 3. kategorii, który nadal jest w stanie powalić drzewa i linie energetyczne, rozbić szyby i uszkodzić budynki.

– Władze wyciągnęły wnioski z tajfunów Hato i Mangkhut, które spowodowały szkody o wartości miliardów dolarów w latach 2017 i 2018 – powiedział Chim Lee, starszy specjalista ds. energii i zmian klimatycznych w brytyjskiej agencji Economist Intelligence Unit.

– Delta Rzeki Perłowej jest jednym z najlepiej przygotowanych regionów na tajfuny, więc nie spodziewamy się poważnych szkód. Jedną ze zmian w tym roku jest to, że giełda w Hongkongu pozostała otwarta podczas tajfunów – co świadczy o tym, jak odporna stała się infrastruktura – dodał.

Foto: PAP

Chiny przygotowują się na uderzenie tajfunu Ragasa

Po przejściu około 100 km na południe od Hongkongu w ciągu najbliższych kilku godzin, Ragasa ma uderzyć w południowe wybrzeże Chin późnym popołudniem. W największych miastach na trasie huraganu, takich jak Kanton, Shenzhen, Foshan i Dongguan, mieszka około 50 milionów ludzi.

Chińskie media państwowe poinformowały, że we wtorek Ministerstwo ds. Zarządzania Kryzysowego wysłało do prowincji Guangdong dziesiątki tysięcy namiotów, łóżek składanych, sprzętu oświetleniowego i innych środków ratunkowych, a ponad 770 tys. osób zostało ewakuowanych.

Właściciele niektórych sklepów i restauracji w prowincji zaparkowali przed swoimi witrynami duże wynajęte ciężarówki, aby chronić je przed burzą.

Chińskie służby ostrzegły przed wysokim ryzykiem powodzi w Shenzhen, zwłaszcza na niskopołożonych obszarach, a ostrzeżenie przed sztormem ma obowiązywać do czwartku. 

Według „South China Morning Post”, we wtorek kobieta i jej pięcioletni syn zostali porwani przez fale do oceanu po tym, jak obserwowali tajfun z nabrzeża Hongkongu. Obecnie przebywają na oddziale intensywnej terapii. W środę władze Hongkongu obniżyły poziom ostrzeżenia przed tajfunem z 10 do 8, utrzymując blokadę miasta.

Rowerzysta przedziera się przez zalane drogi w Apalit w prowincji Pampanga na Filipinach

Rowerzysta przedziera się przez zalane drogi w Apalit w prowincji Pampanga na Filipinach

Foto: REUTERS/Lisa Marie David

Pracownicy szpitali poinformowali, że co najmniej 50 osób zostało rannych w wyniku tajfunu, a rząd otworzył 50 tymczasowych schronisk, w których schroniło się 791 osób.

W centrum hazardowym Makau, położonym obok Hongkongu, kasyna zostały zmuszone do zamknięcia swoich sal gier. Goście nie mogą opuścić obiektu, jeśli się w nim zatrzymali. 

Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Miejsca Regiony Azja Chiny Hongkong Filipiny Tajwan

Według informacji przekazanych w środę przez tajwańską straż pożarną, około 130 osób uznano za zaginione we wschodniej części regionu Hualien na Tajwanie. Ulewne deszcze spowodowały, że zapora przeciwpowodziowa przelała się, zalewając miasto. 

Wielu mieszkańców turystycznego miasta Guangfu skarżyło się na brak odpowiednich ostrzeżeń ze strony władz Tajwanu, które są przyzwyczajone do szybkiego ewakuowania ludzi z potencjalnych stref zagrożenia na wyspie, często nawiedzanej przez tajfuny.

e-Wydanie