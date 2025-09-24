Z tego artykułu się dowiesz: Jakie skutki przyniósł tajfun Ragasa na Tajwanie?

Jak zareagowały władze Tajwanu na uderzenie tajfunu?

Jakie wyzwania staną przed władzami Hongkongu i południowych Chin w obliczu tajfunu?

Jakie przygotowania podjęto w Chinach przed nadejściem tajfunu?

W jaki sposób infrastruktura południowych Chin zmieniła się w odpowiedzi na wcześniejsze tajfuny?

Jakie są przewidywane działania ratunkowe i ostrzeżenia związane z tajfunem w regionie?

Według informacji przekazanych w środę przez tajwańską straż pożarną, około 130 osób uznano za zaginione we wschodniej części regionu Hualien na Tajwanie. Ulewne deszcze spowodowały, że zapora przeciwpowodziowa przelała się, zalewając miasto.

Wielu mieszkańców turystycznego miasta Guangfu skarżyło się na brak odpowiednich ostrzeżeń ze strony władz Tajwanu, które są przyzwyczajone do szybkiego ewakuowania ludzi z potencjalnych stref zagrożenia na wyspie, często nawiedzanej przez tajfuny.

Supertajfun Ragasa zmierza do Chin. Tajwan liczy ofiary i zaginionych

Gdy ulewy powodowały zniszczenia na Tajwanie, Hongkong zmagał się z ogromnymi falami, które uderzały w obszary wschodniego i południowego wybrzeża. Woda zalała drogi położone wzdłuż budynków mieszkalnych.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać m.in. hotel Fullerton na południu wyspy i potok wody morskiej przelewający się przez szklane drzwi i zalewający podłogę.