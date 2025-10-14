Rzeczpospolita

Nieruchomości
Cordia na Costa del Sol. 500 apartamentów premium

Na wybrzeżu Costa del Sol w Hiszpanii Cordia wybuduje osiedle premium. W planach jest 500 apartamentów. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod mieszkania z pierwszego etapu.

Publikacja: 14.10.2025 12:37

Foto: mat.prasowe

aig

„360° by Cordia” to inwestycja mieszkaniowa spółki Cordia (firma należy do Grupy Futureal) na wybrzeżu Costa del Sol. Budowa osiedla jest podzielona na etapy. W pierwszym etapie powstanie 71 lokali w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. W ofercie są lokale z jedną, dwiema i trzema sypialniami. Są też penthouse’y z czterema sypialniami. W sumie deweloper zaplanował 500 apartamentów premium.

To kolejna inwestycja Cordii na hiszpańskim rynku nieruchomości po Jade Tower w Fuengiroli.

Czytaj więcej

Apartamenty z wysokiej półki to miejsce stałego zamieszkania, drugi dom – albo lokata kapitału.
Nieruchomości
Apartamenty premium. Prestiżowy adres i luksusowa lokata

Drugi dom albo inwestycja

– Położona pięć minut od plaż regionu Mijas Costa nowa inwestycja znajduje się nieopodal takich miast jak Fuengirola, Marbella i Malaga, a także międzynarodowego lotniska w Maladze (20 minut samochodem). Dzięki strategicznej lokalizacji, z łatwym dostępem do głównych tras komunikacyjnych wzdłuż Costa del Sol, to dobre miejsce na stałe miejsce zamieszkania, inwestycję w drugi dom, albo lokatę kapitału – mówią przedstawiciele dewelopera.

– W Jade Tower mieliśmy międzynarodowych nabywców, tego samego spodziewamy się w Mijas – mówi Tibor Földi, prezes spółki Cordia.

A Tomasz Łapiński, prezes i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska, dopowiada, że w pierwszym półroczu tego roku Polacy kupili w Hiszpanii 2 083 nieruchomości w Hiszpanii, to wzrost o 8 proc. rok do roku.

Czytaj więcej

Agnes Marciniak-Kostrzewa, założycielka agencji nieruchomości Agnes Inversiones w hiszpańskiej Marbe
Nieruchomości
Nieruchomości w Hiszpanii. Co z podatkiem dla zagranicznych nabywców mieszkań?

Udogodnienia nie tylko dla dzieci

Mieszkańcy „360° by Cordia” będą mieli dostęp do pobliskiego pola golfowego, kortów tenisowych i klubu sportowego. W okolicy jest centrum handlowe, są ścieżki spacerowe i trasy rowerowe.

– Na terenie osiedla będą udogodnienia dla wszystkich grup wiekowych: place zabaw, sprzęt sportowy, pokój do gry w pokera i bilard, strefa wellness, baseny – mówią przedstawiciele dewelopera.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania Nieruchomości Zagraniczne

