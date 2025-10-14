Aktualizacja: 14.10.2025 13:13 Publikacja: 14.10.2025 12:37
„360° by Cordia” to inwestycja mieszkaniowa spółki Cordia - firma należy do Grupy Futureal
Foto: mat.prasowe
„360° by Cordia” to inwestycja mieszkaniowa spółki Cordia (firma należy do Grupy Futureal) na wybrzeżu Costa del Sol. Budowa osiedla jest podzielona na etapy. W pierwszym etapie powstanie 71 lokali w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. W ofercie są lokale z jedną, dwiema i trzema sypialniami. Są też penthouse’y z czterema sypialniami. W sumie deweloper zaplanował 500 apartamentów premium.
To kolejna inwestycja Cordii na hiszpańskim rynku nieruchomości po Jade Tower w Fuengiroli.
– Położona pięć minut od plaż regionu Mijas Costa nowa inwestycja znajduje się nieopodal takich miast jak Fuengirola, Marbella i Malaga, a także międzynarodowego lotniska w Maladze (20 minut samochodem). Dzięki strategicznej lokalizacji, z łatwym dostępem do głównych tras komunikacyjnych wzdłuż Costa del Sol, to dobre miejsce na stałe miejsce zamieszkania, inwestycję w drugi dom, albo lokatę kapitału – mówią przedstawiciele dewelopera.
– W Jade Tower mieliśmy międzynarodowych nabywców, tego samego spodziewamy się w Mijas – mówi Tibor Földi, prezes spółki Cordia.
A Tomasz Łapiński, prezes i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska, dopowiada, że w pierwszym półroczu tego roku Polacy kupili w Hiszpanii 2 083 nieruchomości w Hiszpanii, to wzrost o 8 proc. rok do roku.
Mieszkańcy „360° by Cordia” będą mieli dostęp do pobliskiego pola golfowego, kortów tenisowych i klubu sportowego. W okolicy jest centrum handlowe, są ścieżki spacerowe i trasy rowerowe.
– Na terenie osiedla będą udogodnienia dla wszystkich grup wiekowych: place zabaw, sprzęt sportowy, pokój do gry w pokera i bilard, strefa wellness, baseny – mówią przedstawiciele dewelopera.
