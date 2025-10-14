Budujący w kilkunastu miastach deweloper stoi przed ambitnym zadaniem znaczącego zwiększenia sprzedaży mieszkań w ostatnim kwartale. Po podpisaniu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2112 umów, o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej, Murapol – jak potwierdzono na niedawnej konferencji – uważa, że całoroczny cel sprzedaży, czyli 3,1–3,3 tys. lokali, jest w zasięgu.

Reklama Reklama

Murapol stawia nie tylko na aglomeracje. Gdzie buduje nowe mieszkania?

Pod koniec września deweloper miał w ofercie 4081 mieszkań w 16 miastach. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wprowadził do sprzedaży 1416 lokali w siedmiu inwestycjach (nowe projekty lub kolejne etapy) w pięciu miastach. W I półroczu Murapol uzupełnił ofertę w Warszawie (powrót po przerwie), Łodzi (gdzie jest liderem rynku) oraz Toruniu i Krakowie.

W III kwartale, pod koniec września, do sprzedaży weszły mieszkania w Krakowie (168 w nowym projekcie GreenCity na Złocieniu i 38 w kolejnym etapie projektu Mateczniq nad Wilgą) oraz kolejne mieszkania (84) w Siewierzu (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) przy Zalewie Przeczycko-Siewierskim. Oprócz typowych dla Murapolu rozwiązań – m.in. pakiet antysmogowy, system Smart Home – nowością jest strefa parkowa z całym zapleczem zaawansowanych urządzeń wprowadzona na osiedlu GreenCity.

Pod koniec III kwartału w banku ziemi Murapol miał parcele pod budowę 20,2 tys. lokali w 18 miastach.