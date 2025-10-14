Rzeczpospolita

Murapol odświeża ofertę mieszkań nie tylko w aglomeracjach

Deweloper stawia na szeroką dywersyfikację, budując w kilkunastu miastach. To pomaga w utrzymywaniu tempa sprzedaży. W III kwartale do katalogu weszło 290 lokali.

Publikacja: 14.10.2025 14:41

Pod koniec września Murapol miał w ofercie 4081 mieszkań w 16 miastach. W III kwartale do oferty weszło 290 lokali, m.in. w osiedlu Green City w Krakowie.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Budujący w kilkunastu miastach deweloper stoi przed ambitnym zadaniem znaczącego zwiększenia sprzedaży mieszkań w ostatnim kwartale. Po podpisaniu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2112 umów, o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej, Murapol – jak potwierdzono na niedawnej konferencji – uważa, że całoroczny cel sprzedaży, czyli 3,1–3,3 tys. lokali, jest w zasięgu.

Murapol stawia nie tylko na aglomeracje. Gdzie buduje nowe mieszkania?

Pod koniec września deweloper miał w ofercie 4081 mieszkań w 16 miastach. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wprowadził do sprzedaży 1416 lokali w siedmiu inwestycjach (nowe projekty lub kolejne etapy) w pięciu miastach. W I półroczu Murapol uzupełnił ofertę w Warszawie (powrót po przerwie), Łodzi (gdzie jest liderem rynku) oraz Toruniu i Krakowie.

W III kwartale, pod koniec września, do sprzedaży weszły mieszkania w Krakowie (168 w nowym projekcie GreenCity na Złocieniu i 38 w kolejnym etapie projektu Mateczniq nad Wilgą) oraz kolejne mieszkania (84) w Siewierzu (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) przy Zalewie Przeczycko-Siewierskim. Oprócz typowych dla Murapolu rozwiązań – m.in. pakiet antysmogowy, system Smart Home – nowością jest strefa parkowa z całym zapleczem zaawansowanych urządzeń wprowadzona na osiedlu GreenCity. 

Pod koniec III kwartału w banku ziemi Murapol miał parcele pod budowę 20,2 tys. lokali w 18 miastach.

Sprzedaż mieszkań przez Murapol w I połowie 2025 r. w podziale na miasta.

Foto: mat. prasowe

Szeroka oferta mieszkaniowa i dostępny produkt

Poziom oferty spółka uznaje za poziom adekwatny do tempa sprzedaży. Na niedawnej konferencji wynikowej menedżerowie wskazali, że trzeba mieć na stanie 4–4,5 tys. mieszkań, jeśli chce się uzyskiwać sprzedaż 3–3,5 tys. rocznie.

Dywersyfikację geograficzną Murapol uznaje za jeden z silników sprzedaży. Kolejny to odpowiedni produkt, czyli mieszkania kompaktowe (średnia powierzchnia 45 mkw.), dostępne cenowo (82 proc. sprzedaży to lokale kosztujące poniżej 600 tys. zł brutto).

Murapol stawia nie tylko na aglomeracje. Gdzie buduje nowe mieszkania?

