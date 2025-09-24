Rzeczpospolita

Murapol po konferencji: cel sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań podtrzymany

Sprzedaż w lipcu i sierpniu była nadzwyczaj mocna, a po chwilowym wstrzymaniu popyt we wrześniu wraca na proste tory. Grupa Murapol liczy na udany ostatni kwartał.

Publikacja: 24.09.2025 13:46

W I połowie 2025 r. najwięcej mieszkań Murapol sprzedał w Łodzi (na zdjęciu jedno z osiedli) i w Gdańsku.

Adam Roguski

- Podtrzymujemy cel na 2025 r., czyli sprzedaż 3,1-3,3 tys. mieszkań – powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra na konferencji poświęconej wynikom za I półrocze.

Murapol liczy na sprzedaż ponad 3 tysięcy mieszkań w tym roku

W I półroczu firma podpisała 1403 umów, menedżerowie przyznawali wcześniej, że jest rynek klienta – oferta mocno wzrosła, jest dużo mieszkań gotowych lub z bliskim terminem oddania, dla deweloperów rynek jest wymagający, a konkurencja duża.

– Mieliśmy bardzo dobre lato, lipiec i sierpień były chyba najlepsze w historii Murapolu, podpisaliśmy blisko 500 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec niecałych 400 rok wcześniej – powiedział prezes Iskra. We wrześniu zapał klientów nieco przygasł, co menedżer tłumaczy wejściem w życie ustawy o obowiązku publikacji cen ofertowych w internecie (od 11 września dotyczy to wszystkich lokali). – W pierwszych dwóch tygodniach września część klientów spowolniła decyzje, mamy jednak bardzo dużo mieszkań zarezerwowanych, mamy dobry kontakt z klientami, widzimy, że wracamy na właściwe tory, dlatego uważamy, że całoroczny cel sprzedaży jest absolutnie w zasięgu – dodał.

Wyniki sprzedaży za III kwartał poznamy za ok. dwóch tygodni.

– Jeśli chodzi o naszą ocenę rynku, to obserwujemy kontynuację trendów: nowa podaż przewyższa sprzedaż, co objawia się dalszą stabilizacją cen mieszkań. Jednocześnie popyt powoli się odbudowuje, co traktujemy z ostrożnym optymizmem. Tempo odbudowy popytu będzie zależeć od polityki monetarnej oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Za nami trzy obniżki stóp, co ma istotne znaczenie dla naszego rynku i pokazuje klientom, że pewien kierunek został zarysowany – powiedziała wiceprezeska Iwona Sroka. Wskazała, że Polacy wciąż bardzo dużo pieniędzy trzymają w bankach, a obniżki stóp mogą skłonić do przekierowania części środków na rynek nieruchomości.

Murapol nie widzi presji na spadek cen, raczej na stabilizację.

Deweloper na koniec czerwca miał w ofercie 4427 lokali w 16 miastach, co spółka uznaje za poziom adekwatny do tempa sprzedaży. Prezes Iskra wskazał, że trzeba mieć na stanie 4-4,5 tys. lokali, jeśli chce się uzyskać sprzedaż 3-3,5 tys. rocznie.

Kumulacja przekazań mieszkań w Murapolu to IV kwartał

W I połowie br. spółka przekazała klientom 952 lokale, o 26,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Podczas prezentacji wiceprezes firmy Przemysław Kromer powiedział, że potencjał wydań na cały rok to ok. 3 tys. lokali wobec 2915 rok wcześniej.

Nikodem Iskra sprecyzował, że w III kwartale potencjał to około 400 mieszkań, a kumulacja przypadnie na IV kwartał – tu najwięcej będzie zależało od terminów uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

W I półroczu przychody Murapolu z działalności deweloperskiej wyniosły 437 mln zł, o ponad 15 proc. mniej niż rok wcześniej – to głównie efekt wydania mniejszej liczby lokali. Przekazane nieruchomości miały nie tylko większą średnią wartość, ale i lepszą rentowność: marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 32,9 do 37,7 proc. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 164,5 mln zł, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Przemysław Kromer zwrócił uwagę, że w I półroczu wydawane były mieszkania z wysokomarżowych projektów w Krakowie i w skali całego roku rentowność nie będzie tak wyśrubowana.

Kolejne projekty dla inwestora PRS w przygotowaniu

Jeśli chodzi o nogę PRS, Murapol jest w trakcie budowy 1,6 tys. lokali dla platformy LifeSpot w Gdańsku i Krakowie – przychody i zyski są księgowane wraz z postępem prac budowlanych. Można się spodziewać nowych zamówień – w przygotowaniu są projekty liczące 1,8 tys. lokali, z czego 1,4 tys. w Warszawie, która jest obecnie postrzegana jako najbardziej perspektywiczny rynek PRS.

W I półroczu przychody z budowy mieszkań dla PRS wyniosły 92,7 mln zł, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 43 proc., do 11,9 mln zł – tu rentowność zwiększyła się lekko z 12,1 do 12,9 proc.

Murapol analizuje możliwość wypłaty dywidendy zaliczkowej

W latach 2023-2024 Murapol płacił dywidendę dwa razy do roku. Czy w IV kwartale br. też można liczyć na decyzję o zaliczce na poczet przyszłorocznej dywidendy? Menedżerowie odpowiedzieli, że decyzji odnośnie do dywidendy należy się spodziewać pod koniec roku. Wszystko jest zależne od sytuacji i wyników sprzedaży – na ten moment perspektywy są dobre.

Źródło: rp.pl

Firmy Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Murapol

