– Jeśli chodzi o naszą ocenę rynku, to obserwujemy kontynuację trendów: nowa podaż przewyższa sprzedaż, co objawia się dalszą stabilizacją cen mieszkań. Jednocześnie popyt powoli się odbudowuje, co traktujemy z ostrożnym optymizmem. Tempo odbudowy popytu będzie zależeć od polityki monetarnej oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Za nami trzy obniżki stóp, co ma istotne znaczenie dla naszego rynku i pokazuje klientom, że pewien kierunek został zarysowany – powiedziała wiceprezeska Iwona Sroka. Wskazała, że Polacy wciąż bardzo dużo pieniędzy trzymają w bankach, a obniżki stóp mogą skłonić do przekierowania części środków na rynek nieruchomości.

Murapol nie widzi presji na spadek cen, raczej na stabilizację.

Deweloper na koniec czerwca miał w ofercie 4427 lokali w 16 miastach, co spółka uznaje za poziom adekwatny do tempa sprzedaży. Prezes Iskra wskazał, że trzeba mieć na stanie 4-4,5 tys. lokali, jeśli chce się uzyskać sprzedaż 3-3,5 tys. rocznie.

Kumulacja przekazań mieszkań w Murapolu to IV kwartał

W I połowie br. spółka przekazała klientom 952 lokale, o 26,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Podczas prezentacji wiceprezes firmy Przemysław Kromer powiedział, że potencjał wydań na cały rok to ok. 3 tys. lokali wobec 2915 rok wcześniej.

Nikodem Iskra sprecyzował, że w III kwartale potencjał to około 400 mieszkań, a kumulacja przypadnie na IV kwartał – tu najwięcej będzie zależało od terminów uzyskania pozwoleń na użytkowanie.