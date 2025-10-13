Aktualizacja: 13.10.2025 16:25 Publikacja: 13.10.2025 15:02
Jakie wydatki dają prawo do zwolnienia z PIT? Z najnowszej interpretacji skarbówki wynika, że także zakup przynależnego do mieszkania miejsca postojowego na auto.
– Fiskus kiedyś nie zgadzał się na ulgę w takich sytuacjach. Teraz interpretacje są pozytywne – mówi Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy, wspólnik w Solveo Advisory.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o PIT sprzedawca mieszkania/domu powinien wyliczyć dochód z transakcji i zapłacić od niego 19-proc. podatek. Chyba że pozbywa się nieruchomości po pięciu latach od nabycia. Termin liczy się od końca roku, w którym ją kupił albo dostał w darowiźnie. Jeśli otrzymał w spadku, liczymy od końca roku, w którym mieszkanie bądź dom nabył spadkodawca.
Dochód ze sprzedaży nieruchomości może być zwolniony z PIT, jeśli pieniądze przeznaczymy na własne potrzeby mieszkaniowe. Między innymi na zakup mieszkania/domu. Na wydanie pieniędzy mamy trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do sprzedaży.
Czy wydatkiem na cele mieszkaniowe jest zakup miejsca postojowego w hali garażowej? O to zapytał mężczyzna, który musi rozliczyć sprzedaż nieruchomości. Informuje, że „miejsce postojowe w hali garażowej przynależeć będzie do danego lokalu mieszkalnego jako część wspólna z prawem do wyłącznego korzystania przez właściciela”.
Co na to fiskus? Przypomniał, że zgodnie z ustawą o własności lokali mogą do nich przynależeć, jako części składowe, pomieszczenia (choćby nawet do nich bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal). Może to być m.in. piwnica, komórka czy garaż.
Czy przynależne do mieszkania jest też nabywane przez mężczyznę miejsce na auto? Tak. Ma więc prawo do ulgi. „Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w budynku wolnostojącym wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, które będzie przynależne do lokalu i nie będzie stanowić odrębnej własności będzie korzystało ze zwolnienia” – czytamy w interpretacji (nr 0115-KDIT3.4011.620.2025.3.KP).
Co byłoby wtedy, gdyby miejsce postojowe stanowiło odrębną nieruchomość? – Fiskus nie zgodzi się na ulgę – mówi Wojciech Kieszkowski.
Faktycznie, w powołanej interpretacji czytamy: „Jeśli definicja pomieszczenia przynależnego nie jest spełniona, a miejsce postojowe (prawo do niego) stanowi odrębną nieruchomość (odrębne prawo) i tym samym może stanowić odrębny przedmiot obrotu, wówczas wydatkiem na cele mieszkaniowe jest wyłącznie ta część należności, która odpowiada wartości samego lokalu mieszkalnego”.
– Widać więc, że o prawie do zwolnienia decyduje status prawny miejsca postojowego. I trzeba koniecznie go sprawdzić przed podatkowym rozliczeniem – podsumowuje Wojciech Kieszkowski.
