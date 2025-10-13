Jakie wydatki dają prawo do zwolnienia z PIT? Z najnowszej interpretacji skarbówki wynika, że także zakup przynależnego do mieszkania miejsca postojowego na auto.

– Fiskus kiedyś nie zgadzał się na ulgę w takich sytuacjach. Teraz interpretacje są pozytywne – mówi Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy, wspólnik w Solveo Advisory.

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania w PIT?

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o PIT sprzedawca mieszkania/domu powinien wyliczyć dochód z transakcji i zapłacić od niego 19-proc. podatek. Chyba że pozbywa się nieruchomości po pięciu latach od nabycia. Termin liczy się od końca roku, w którym ją kupił albo dostał w darowiźnie. Jeśli otrzymał w spadku, liczymy od końca roku, w którym mieszkanie bądź dom nabył spadkodawca.

Kiedy skorzystamy ze zwolnienia z PIT?

Dochód ze sprzedaży nieruchomości może być zwolniony z PIT, jeśli pieniądze przeznaczymy na własne potrzeby mieszkaniowe. Między innymi na zakup mieszkania/domu. Na wydanie pieniędzy mamy trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do sprzedaży.