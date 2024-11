Czy komórka i garaż to luksus bez prawa do ulgi mieszkaniowej? Jest wyrok NSA

Garaż i komórka a ulga mieszkaniowa

Przegraną fiskusa w spornej sprawie przypieczętował NSA. Też nie miał bowiem cienia wątpliwości, że jego podejście nie przystaje do realiów obecnego rynku nieruchomości. Zwłaszcza że w prawie budowlanym są już nakazy dotyczące zapewnienia miejsc postojowych. W ocenie sądu w dzisiejszych czasach korzystanie z miejsca parkingowego nie jest żadnym luksusem.

Jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Kolanowski, podobnie komórka lokatorska, która choć służy do przechowywania rzeczy, również ma funkcję pomocniczą względem mieszkania. NSA nie krył, że kierując się tokiem rozumowania fiskusa, można by dojść do kolejnych rozważań, np. czy jakieś pomieszczenie już w samym mieszkaniu służy do rekreacji, a nie do mieszkania. A to prowadziłoby do absurdów. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 300/22