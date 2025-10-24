O sprawie zrobiło się głośno w 2023 r., kiedy członkowie zespołu Republika oświadczyli, że Anna Skrobiszewska, wdowa po liderze zespołu Grzegorzu Ciechowskim, ma nadane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa do nazwy „REPUBLIKA”, chociaż – jak podkreślali – jest to własność osobista żyjących członków zespołu i nie podlega dziedziczeniu. O przyznanych Annie Skrobiszewskiej w 2017 r. prawach mieli się dowiedzieć dopiero w 2022 r. i podjęli kroki prawne w Urzędzie Patentowym RP w celu pozbawienia wdowy praw do nazwy.

Anna Skrobiszewska mówiła wówczas „Rzeczpospolitej”, że w 2016 r. dowiedziała się, że członkowie nieistniejącego zespołu w tajemnicy przed nią złożyli wniosek do Urzędu Patentowego RP o zastrzeżenie tej nazwy. Ominięcie jej jako jedynej spadkobierczyni praw po Grzegorzu Ciechowskim było według niej posunięciem nieeleganckim i w obliczu śmierci Grzegorza Ciechowskiego niedopuszczalnym, dlatego złożyła identyczne pismo i Urząd Patentowy RP przyznał jej prawa do dysponowania nazwą „REPUBLIKA”.

Anna Skrobiszewska: Sąd nie uwzględnił przewodniej roli Grzegorza Ciechowskiego w zespole Republika

Gitarzysta Zbigniew Krzywański, który współtworzył zespół Republika z Grzegorzem Ciechowskim, Sławomirem Ciesielskim, Leszkiem Biolikiem i Pawłem Kuczyńskim, złożył do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych.

Wyrok zapadł w ubiegły piątek 17 października. Sąd Okręgowy w Toruniu nakazał Annie Skrobiszewskiej zrzeczenie się zarejestrowanego na jej wniosek w Urzędzie Patentowym RP prawa do znaku towarowego REPUBLIKA. Ma też zamieścić stosowne oświadczenie w mediach.