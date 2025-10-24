Aktualizacja: 24.10.2025 12:01 Publikacja: 24.10.2025 11:15
Zespół Republika, od lewej: perkusista Sławomir Ciesielski, basista Paweł Kuczyński, gitarzysta Zbigniew Krzywański, lider, wokalista, muzyk Grzegorz Ciechowski.
Foto: PAP/Longin Wawrynkiewicz
O sprawie zrobiło się głośno w 2023 r., kiedy członkowie zespołu Republika oświadczyli, że Anna Skrobiszewska, wdowa po liderze zespołu Grzegorzu Ciechowskim, ma nadane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa do nazwy „REPUBLIKA”, chociaż – jak podkreślali – jest to własność osobista żyjących członków zespołu i nie podlega dziedziczeniu. O przyznanych Annie Skrobiszewskiej w 2017 r. prawach mieli się dowiedzieć dopiero w 2022 r. i podjęli kroki prawne w Urzędzie Patentowym RP w celu pozbawienia wdowy praw do nazwy.
Anna Skrobiszewska mówiła wówczas „Rzeczpospolitej”, że w 2016 r. dowiedziała się, że członkowie nieistniejącego zespołu w tajemnicy przed nią złożyli wniosek do Urzędu Patentowego RP o zastrzeżenie tej nazwy. Ominięcie jej jako jedynej spadkobierczyni praw po Grzegorzu Ciechowskim było według niej posunięciem nieeleganckim i w obliczu śmierci Grzegorza Ciechowskiego niedopuszczalnym, dlatego złożyła identyczne pismo i Urząd Patentowy RP przyznał jej prawa do dysponowania nazwą „REPUBLIKA”.
Gitarzysta Zbigniew Krzywański, który współtworzył zespół Republika z Grzegorzem Ciechowskim, Sławomirem Ciesielskim, Leszkiem Biolikiem i Pawłem Kuczyńskim, złożył do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych.
Wyrok zapadł w ubiegły piątek 17 października. Sąd Okręgowy w Toruniu nakazał Annie Skrobiszewskiej zrzeczenie się zarejestrowanego na jej wniosek w Urzędzie Patentowym RP prawa do znaku towarowego REPUBLIKA. Ma też zamieścić stosowne oświadczenie w mediach.
„Wygrałem proces o Republikę. Wprawdzie wyrok nie jest prawomocny, ale jestem pełen optymizmu. Republika jest nasza, członków zespołu, do chwili śmierci ostatniego z nas” – napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Krzywański.
Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim zapowiedziała już apelację. – Brak jest uzasadnienia wyroku, gdyż został wydany na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nie mam możliwości szczegółowego odniesienia się do toku rozumowania Sądu. Z kolei, sam kierunek rozstrzygnięcia pokazuje, że Sąd nie uwzględnił przewodniej roli Grzegorza Ciechowskiego w zespole Republika, zrównując ją z innymi członkami zespołu. Tak naprawdę, w istocie nie jest to spór ze mną, ale podważanie pozycji Grzegorza w zespole i roli, jaką pełnił – powiedziała dziennikowi „Fakt” Anna Skrobiszewska.
Źródło: rp.pl
