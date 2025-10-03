Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego rządy Paula Biyi w Kamerunie budzą kontrowersje?

27-letnia Brenda Biya, która – jak pisze Reuters – wcześniej była znana z umieszczania w sieci zdjęć, na których siedzi na masce Rolls-Royce'a, wsiada do prywatnego odrzutowca lub chwali się wysadzanym diamentami Roleksem, teraz zaskoczyła mieszkańców deklaracją, iż nie zagłosuje w wyborach prezydenckich na swojego ojca.

Córka prezydenta Kamerunu zaapelowała, by nie głosować na jej ojca. Potem usunęła nagranie i przeprosiła

– Nie głosujcie na Paula Biyę, nie z mojego powodu, ale dlatego, że zbyt wiele ludzi przez niego cierpi – powiedziała 27-latka. – Mam nadzieję, że będziemy mieli innego prezydenta – dodała, oświadczając że wyrzeka się swojej rodziny i jej pieniędzy.

Biya, który jest prezydentem Kamerunu od 42 lat, jest twarzą stagnacji gospodarczej i represji politycznych, których doświadczają Kameruńczycy. Zdaniem Transparency International jego administracja należy do najbardziej skorumpowanych na świecie.