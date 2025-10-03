Tradycja gry Chopina umarła razem z nim

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 16:12 Publikacja: 03.10.2025 15:40
Heinrich Heine nazwał Chopina „Rafaelem fortepianu”. Pianistę sfotografował w 1847 roku w Paryżu Louis-Auguste Bisson. To jedyny znany nieretuszowany wizerunek Fryderyka Chopina
Foto: Louis-Auguste Bisson
Książka Alana Walkera, „Chopin. Biografia. Tom 1: Warszawa–Paryż, 1810–1838”, przeł. Małgorzata Sokalska, ukaże się w połowie października nakładem Wydawnictwa Znak Horyzont, Kraków 2025
Chopin przebywał w Paryżu dopiero od dwóch lat, a już go porównywano z czołowymi pianistami jego czasów. Miał zaledwie dwadzieścia trzy lata, praktycznie był wirtuozem samoukiem i komponował dzieła, które z czasem znalazły trwałe miejsce w światowym repertuarze. Nie moglibyśmy zrobić w tym kluczowym momencie nic lepszego, niż się zatrzymać i przyjrzeć się temu, co sam nazwał „nowym światem” tworzonym dla samego siebie.
