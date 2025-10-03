Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.10.2025 17:21 Publikacja: 03.10.2025 16:40
Foto: KATARZYNA KURAL-SADOWSKA
Brytyjski dramaturg, scenarzysta i reżyser filmowy, Christopher Hampton na świecie znany jest przede wszystkim z adaptacji teatralnej powieści „Niebezpieczne związki” Pierre’a Choderlosa de Laclosa, której wersja filmowa (1988) przyniosła mu Oscara. W Polsce było o nim głośno także za sprawą filmu Agnieszki Holland „Całkowite zaćmienie” (1995), który powstał na podstawie jego scenariusza. Koneserzy teatru cenią go również za adaptację sceniczną powieści „Żar” Sándora Máraiego. Rozpisana na trójkę postaci, wciągająca opowieść o spotkaniu po latach przyjaciół, którzy pragną rozliczyć się z przeszłością, miała polską premierę w Teatrze Narodowym w 2007 r. Zasłynęła wtedy wybitnymi kreacjami Zbigniewa Zapasiewicza, Ignacego Gogolewskiego oraz Danuty Szaflarskiej. Teraz możemy usłyszeć ją w równie znakomitym wykonaniu Jana Englerta, Daniela Olbrychskiego oraz Mai Komorowskiej. Postać kobiecą wymieniam celowo na trzecim miejscu, bo tak naprawdę jest ona jedynie akuszerką całej tej opowieści. Pojedynek słowny bowiem rozgrywa się między mężczyznami, choć najwięcej słów wypowiada Henrik.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
„EA Sports FC 26” dowodzi, że można rozwijać się poprzez podział.
Na ile krytyk może spoufalać się z tymi, o których pisze? W rozwikłaniu tej zagadki pomaga „The Critic”.
W epoce wydumanych thrillerów skupiona na człowieku „Dzikość” przez większość czasu satysfakcjonuje.
Potrzebujemy nowych narracji, by zrozumieć historię – sugeruje w nowej książce Caparrós.
Naszą literaturę przekładają często po godzinach, hobbystycznie. Skąd wzięła się ich pasja? Czy tłumacze z język...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas