Kyle Turner (Eric Bana), bohater „Dzikości”, to agent specjalny mieszkający w Yosemite. Rozwiązuje sprawy zaginięć i zabójstw, jednocześnie mierząc się z własnymi demonami; wciąż bowiem nie pogodził się ze śmiercią siedmioletniego syna, który zginął w pobliskim parku narodowym. On i jego była żona, Jill (Rosemarie DeWitt), żyją z tą traumą.

Kiedy ginie młoda kobieta, Kyle szybko odkrywa, że to nie był wypadek. Naczelnik parku (Sam Neil) próbuje skłonić bohatera do pogodzenia się z życiem; równocześnie protagonista szkoli nową strażniczkę Nayę (Lily Santiago), którą też dręczy bolesna przeszłość.