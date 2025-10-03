Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 16:22 Publikacja: 03.10.2025 16:10
Foto: mat.pras.
Kyle Turner (Eric Bana), bohater „Dzikości”, to agent specjalny mieszkający w Yosemite. Rozwiązuje sprawy zaginięć i zabójstw, jednocześnie mierząc się z własnymi demonami; wciąż bowiem nie pogodził się ze śmiercią siedmioletniego syna, który zginął w pobliskim parku narodowym. On i jego była żona, Jill (Rosemarie DeWitt), żyją z tą traumą.
Kiedy ginie młoda kobieta, Kyle szybko odkrywa, że to nie był wypadek. Naczelnik parku (Sam Neil) próbuje skłonić bohatera do pogodzenia się z życiem; równocześnie protagonista szkoli nową strażniczkę Nayę (Lily Santiago), którą też dręczy bolesna przeszłość.
