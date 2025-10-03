Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Dzikość”: Emocje w parku narodowym

W epoce wydumanych thrillerów skupiona na człowieku „Dzikość” przez większość czasu satysfakcjonuje.

Publikacja: 03.10.2025 16:10

„Dzikość”: Emocje w parku narodowym

Foto: mat.pras.

Michał Jarecki

Kyle Turner (Eric Bana), bohater „Dzikości”, to agent specjalny mieszkający w Yosemite. Rozwiązuje sprawy zaginięć i zabójstw, jednocześnie mierząc się z własnymi demonami; wciąż bowiem nie pogodził się ze śmiercią siedmioletniego syna, który zginął w pobliskim parku narodowym. On i jego była żona, Jill (Rosemarie DeWitt), żyją z tą traumą.

Kiedy ginie młoda kobieta, Kyle szybko odkrywa, że to nie był wypadek. Naczelnik parku (Sam Neil) próbuje skłonić bohatera do pogodzenia się z życiem; równocześnie protagonista szkoli nową strażniczkę Nayę (Lily Santiago), którą też dręczy bolesna przeszłość.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„The Critic”: W teatrze zbrodni
Plus Minus
„The Critic”: W teatrze zbrodni
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Przemysław Czapliński: Opór wobec siły pieniądza
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Przemysław Czapliński: Opór wobec siły pieniądza
– Kocham Warszawę. Co roku przyjeżdżam tu, żeby pospacerować i kupić książki – mówi Zane Štāla. Tłum
Plus Minus
Agenci wpływu
Heinrich Heine nazwał Chopina „Rafaelem fortepianu”. Pianistę sfotografował w 1847 roku w Paryżu Lou
Plus Minus
Tradycja gry Chopina umarła razem z nim
Zdjęcie Jerzego Andrzejewskiego, które zostało po raz pierwszy opublikowane w „Dziennikach”, wydanyc
Plus Minus
Andrzejewski i piękny dwudziestoletni Hłasko
Reklama
Reklama
e-Wydanie