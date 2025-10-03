„Hamas od wielu lat stanowi bezwzględne i brutalne zagrożenie na Bliskim Wschodzie! Zabijał ludzi i sprawiał, że życie stało się nie do zniesienia, co kulminowało masakrą 7 października w Izraelu. Ofiarami były niemowlęta, kobiety, dzieci, osoby starsze oraz wielu młodych mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczyn, którzy szykowali się do wspólnego świętowania przyszłości” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Reklama Reklama

Trump przypomniał, że konsekwencją tej masakry, będącej jego zdaniem reakcją na hamasowski „atak na cywilizację”, jest śmierć nie tylko dziesiątek tysięcy cywilów, ale także ponad 25 tysięcy bojowników Hamasu. Pozostali, pisze Trump, zostali otoczeni i uwięzieni przez siły izraelskie.

Trump apeluje do ludności cywilnej: uciekajcie

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do „niewinnych Palestyńczyków” o natychmiastowe opuszczenie zagrożonych terenów i kierowanie się do bezpieczniejszych rejonów Gazy. Zapewnił, że osoby te otrzymają pełną opiekę od organizacji i państw gotowych udzielić im pomocy.

Trump podkreślił, że potężne państwa Bliskiego Wschodu we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem zawarły porozumienie pokojowe, które ma zakończyć konflikty w regionie. Co ważne, porozumienie ma również chronić życie pozostałych bojowników Hamasu, dając im ostatnią szansę na kapitulację.