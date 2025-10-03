Aktualizacja: 03.10.2025 18:09 Publikacja: 03.10.2025 16:38
Bojownicy z Brygad Izz ad-Din al-Kassam Hamasu
Foto: PAP/EPA, MOHAMMED SABER
„Hamas od wielu lat stanowi bezwzględne i brutalne zagrożenie na Bliskim Wschodzie! Zabijał ludzi i sprawiał, że życie stało się nie do zniesienia, co kulminowało masakrą 7 października w Izraelu. Ofiarami były niemowlęta, kobiety, dzieci, osoby starsze oraz wielu młodych mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczyn, którzy szykowali się do wspólnego świętowania przyszłości” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
Trump przypomniał, że konsekwencją tej masakry, będącej jego zdaniem reakcją na hamasowski „atak na cywilizację”, jest śmierć nie tylko dziesiątek tysięcy cywilów, ale także ponad 25 tysięcy bojowników Hamasu. Pozostali, pisze Trump, zostali otoczeni i uwięzieni przez siły izraelskie.
Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do „niewinnych Palestyńczyków” o natychmiastowe opuszczenie zagrożonych terenów i kierowanie się do bezpieczniejszych rejonów Gazy. Zapewnił, że osoby te otrzymają pełną opiekę od organizacji i państw gotowych udzielić im pomocy.
Trump podkreślił, że potężne państwa Bliskiego Wschodu we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem zawarły porozumienie pokojowe, które ma zakończyć konflikty w regionie. Co ważne, porozumienie ma również chronić życie pozostałych bojowników Hamasu, dając im ostatnią szansę na kapitulację.
„Na szczęście dla Hamasu, dostaną jeszcze jedną ostatnią szansę! Wielkie, potężne i bardzo bogate państwa Bliskiego Wschodu oraz okolice, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zgodziły się – a Izrael podpisał – na POKÓJ po 3000 latach napięć na Bliskim Wschodzie. TO POROZUMIENIE CHRONI RÓWNIEŻ ŻYCIA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŻOŁNIERZY HAMASU! Szczegóły dokumentu są znane na całym świecie i stanowią korzystne rozwiązanie dla WSZYSTKICH” – brzmi wpis Donalda Trumpa (z zachowaniem oryginalnej pisowni – red.)
Czytaj więcej
Główny problem z planem pokojowym Donalda Trumpa polega na tym, że Hamas ma natychmiast pójść na...
Prezydent zaznaczył, że ostateczne porozumienie z Hamasem musi zostać podpisane do niedzieli, do godziny 18:00 czasu Waszyngtonu. W innym wypadku – ostrzegł – rozpocznie się skala działań wojskowych, jakiej świat nie widział.
„Jeśli to OSTATNIE porozumienie SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział” – pisze Trump.
W ostatnim zdaniu zapewnia, że tak czy inaczej pokój na Bliskim Wschodzie zostanie zaprowadzony. „Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald J. Trump”.
W marcu tego roku, prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie, jak tuż przed zaprzysiężeniem w styczniu, zagroził Hamasowi, że jeśli nie uwolni wszystkich izraelskich zakładników, przetrzymywanych po zbrojnej napaści 7 października 2023 roku, w Strefie Gazy rozpęta się piekło.
Trump napisał wówczas, także we wpisie na Truth Social, że Hamas ma natychmiast uwolnić żywych zakładników i przekazać Izraelowi ciała zamordowanych. "... albo to dla ciebie KONIEC. Tylko chorzy i skrzywieni ludzie trzymają ciała, a ty jesteś chory i skrzywiony" - napisał Trump.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Hamas od wielu lat stanowi bezwzględne i brutalne zagrożenie na Bliskim Wschodzie! Zabijał ludzi i sprawiał, że życie stało się nie do zniesienia, co kulminowało masakrą 7 października w Izraelu. Ofiarami były niemowlęta, kobiety, dzieci, osoby starsze oraz wielu młodych mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczyn, którzy szykowali się do wspólnego świętowania przyszłości” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
Trump przypomniał, że konsekwencją tej masakry, będącej jego zdaniem reakcją na hamasowski „atak na cywilizację”, jest śmierć nie tylko dziesiątek tysięcy cywilów, ale także ponad 25 tysięcy bojowników Hamasu. Pozostali, pisze Trump, zostali otoczeni i uwięzieni przez siły izraelskie.
Izraelskie wojsko miało przechwycić wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanita...
W pobliżu belgijskiej bazy wojskowej w Elsenborn (prowincja Liège) pojawiło się 15 dronów - informują belgijskie...
Władze portu lotniczego w Monachium poinformowały w piątek nad ranem, że pojawienie się w czwartek wieczorem dro...
Flotylla Sumud z Polakami na pokładzie została zatrzymana przez siły izraelskie - przekazali organizatorzy misji...
Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie informacje wywiadowcze na temat położonych w głębi Rosji obiektów infrastru...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas