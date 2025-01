Bliski Wschód. Donald Trump chce pokoju, grożąc piekłem

W rozpoczętej właśnie w Dausze kolejnej rundzie negocjacji uczestniczy Steve Witkoff, który będzie specjalnym wysłannikiem Trumpa na Bliski Wschód. Negocjacje te prowadzone są pomiędzy Izraelem i Hamasem z pośrednictwem mediatorów z Kataru i nie wiadomo, jaką rolę odegra tam przedstawiciel prezydenta elekta obok reprezentanta ustępującej administracji. Niewykluczone, że starać się będzie przekonać negocjatorów obu stron, aby powstrzymali się od prezentacji nowych warunków uwolnienia zakładników Hamasu w zamian za zwolnienie z izraelskich więzień Palestyńczyków. Jak na razie w pierwszym etapie spodziewanego porozumienia mowa jest o zwolnieniu 34 zakładników i sporej liczby Palestyńczyków.

W czasie poprzedniej kadencji Trump zrobił wiele dla Izraela, uznając okupowane Wzgórza Golan za terytorium państwa żydowskiego. Przeniósł też amerykańską ambasadę do Jerozolimy i doprowadził właśnie do Porozumień Abrahamowych.

Cały obecny zespół Trumpa zajmujący się sprawami Bliskiego Wschodu składa się z ludzi zaangażowanych jednoznacznie po stronie Izraela. Sekretarzem stanu został senator z Florydy Marco Rubio, zdecydowany przeciwnik zawieszenia broni w Gazie, wzywający do całkowitej likwidacji Hamasu. Elise Stefanik mianowana na ambasadora przy ONZ stwierdziła, że w Organizacji jest „szambo antysemityzmu”, reagując na krytykę brutalnych i zbrodniczych działań izraelskich armii w Gazie. Z kolei desygnowany na ambasadora w Izraelu Mike Huckabee jest znany z tego, że w czasie jednej z podróży do państwa żydowskiego oświadczył, że „nie ma czegoś takiego jak Zachodni Brzeg”, co przyjęte zostało jako zaproszenie do aneksji okupowanych obszarów. Wszystko to świadczy o jednoznacznym wsparciu Izraela przez nową administrację, lecz nie oznacza, że wszystko na Bliskim Wschodzie ułoży się po myśli Donalda Trumpa.