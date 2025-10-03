„Anachrony”

Historia jest dość klasyczna. Świat upadł dawno temu, ale w XXVI wieku Ziemia powoli podnosi się po Dniu Oczyszczenia, w którym eksplozja o katastrofalnym zasięgu wstrząsnęła całą planetą. Ocaleni z apokalipsy poszukali schronienia, a następnie stopniowo stworzyli zupełnie nowy geopolityczny krajobraz. Cztery ideologie, zwane Ścieżkami Harmonii, Dominacji, Postępu i Zbawienia, zawładnęły nową rzeczywistością. Każda z nich miała inny pomysł na poradzenie sobie z kryzysem, a także na to, jak powinien wyglądać odtąd świat.