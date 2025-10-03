„The Critic”: W teatrze zbrodni

The Critic” w reżyserii Ananda Tuckera, film oparty na książce Anthony’ego Quinna i scenariuszu Patricka Marbera, to opowieść o dziennikarzu przekraczającym cienką granicę i wpakowującym się w kabałę, którą wolałby raczej relacjonować na łamach prasy.

Londyn, rok 1934. Wicehrabia David Brooke (Mark Strong), wydawca, który właśnie przejął gazetę po śmierci ojca, ostrzega Jimmy’ego Erskine’a (Ian McKellen), recenzenta teatralnego o piórze ostrzejszym od brzytwy, że jeśli ten mu podpadnie, to wyleci z pracy. Na reakcję nie trzeba długo czekać. Jimmy wywołuje skandal i traci posadę, dzięki której cieszył się przywilejami i zaszczytami. Chcąc odzyskać stanowisko i honor, kontaktuje się z Niną Land (Gemma Arterton), do tej pory obsmarowywaną przezeń aktorką, którą pragnie wykorzystać do zemsty. W zamian obiecuje jej same pozytywne opinie i uczynienie z niej gwiazdy.