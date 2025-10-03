Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 16:35 Publikacja: 03.10.2025 16:30
Foto: mat.pras.
EA Sports FC”, czyli spadkobierca serii „FIFA”, to wciąż najlepsza gra piłkarska na świecie. I co roku się zmienia. Obrasta w nowe funkcje, lepsze procedury sztucznej inteligencji, detale graficzne, które stopniowo zbliżają ją do ideału. Tym razem twórcy znów postanowili zrobić krok naprzód.
W poprzednich odsłonach ścierały się dwie wizje. Jedna głosiła potrzebę dążenia do realizmu, możliwie wiernego symulowania meczu piłkarskiego. Oznaczało to pogłębianie rozgrywki, ale jednocześnie podniesienie poziomu trudności i odebranie spotkaniu części atrakcyjności. Była i druga wizja – odrzucająca realizm na rzecz arcade’owej frajdy płynącej z zabawy. Tu nie musiało być „prawdziwie”, grunt, żeby było fajnie.
